"Концепция Справедливого Казахстана – не пустой звук": Токаев высказался о помощи гражданам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о развитии системы страхования имущества граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Впоследствии нам придется подумать над дальнейшим развитием системы страхования имущества граждан. В развитых странах именно страховые компании берут на себя весомую часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий. Разумеется, этот вопрос сопряжен с дальнейшим развитием экономики и финансовой системы, формированием в обществе соответствующей культуры.

Главная задача государства есть и будет – обеспечение благополучия граждан. Концепция строительства Справедливого Казахстана – не пустой звук, а реальность, которая уже обретает четкие очертания. Для этого предпринимаются конкретные меры, постоянно создаются новые возможности", – заявил глава государства.

Так, по его словам, в рамках реализации четырех инфраструктурных инициатив, выдвинутых им на Третьем заседании Нацкурултая, с 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа "Наурыз".

На ее реализацию в течение 8 лет будет привлечено 1,7 триллиона тенге, и в результате собственным жильем смогут обзавестись около 70 тысяч семей.