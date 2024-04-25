Токаев заявил об активизации в мире экстремизма и порассуждал о его причинах

Выступая на заседании XXXIIІ сессии АНК, Касым-Жомарт Токаев заявил об активизации в мире экстремизма, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас в мире стремительно расширяются глобальные катаклизмы, нарастает противостояния различных государств в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах.

"Явственно проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии. Громче стали звучать голоса тех, кто пытается придать геостратегическим амбициям отдельных государств определенные этнорелигиозные мотивы и даже облечь их в форму некоего межцивилизационного конфликта. Как следствие, сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил.

Снова на передний план выходят террористические угрозы.

Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье. Многие наши граждане в знак искренней солидарности и сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в Казахстане. Такая же реакция у людей была практически по всему миру.

Как государство, неизменно приверженное международному праву и общепринятым гуманистическим идеалам, Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан. Только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях", — отмечает глава государства.

Сейчас, по мнению Токаева, проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии.

"Громче стали звучать голоса тех, кто пытается придать геостратегическим амбициям отдельных государств определенные этнорелигиозные мотивы и даже облечь их в форму некоего межцивилизационного конфликта. Как следствие, сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил", — добавил президент.