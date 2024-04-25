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Токаев: Строим страну равных возможностей, в которой каждый будет иметь достойный уровень жизни

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, мы должны твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки.

За короткий период мы прошли большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики и обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. Все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека", – заявил глава государства.

Он отметил, что Казахстан начал переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа.

"Мы строим страну равных возможностей, в которой каждый будет иметь достойный уровень жизни", – подчеркнул президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090930-tokaev-stroim-stranu-ravnyh-vozmozhnostey-v-kotoroy-kazhdyy-budet-imet-dostoynyy-uroven-zhizni/

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