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"Раньше мы говорили о тяжелых 90-х": Токаев заявил о новом преодолении трудностей в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии АНК, заявил, что тяжелые 90-е годы многие уже не помнят – сейчас у Казахстана новая история преодоления трудностей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Все государства рано или поздно проходят через различные испытания, переживая коренную, и нередко болезненную, трансформацию. Сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке.

Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых девяностых. Сейчас многие уже не помнят те времена. В последние годы наша страна переживает новую историю преодоления невероятных трудностей. Но благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами и становимся только сильнее", – заявил Токаев.

Он добавил, что при ситуациях подобным нынешним паводкам "ярко проявляется солидарность и взаимная поддержка граждан, госаппарат приобретает ценный опыт борьбы с кризисами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2091005-ranshe-my-govorili-o-tyazhelyh-90-h-tokaev-zayavil-o-novom-preodolenii-trudnostey-v-kazahstane/

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