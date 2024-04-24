"Сами себе выдают кредиты": о наказании для беглых банкиров высказались в АФМ

Зампред АФМ Женис Елемесов сегодня в мажилисе рассказал, кто и по какой статье будет нести ответственность в случае выдачи или незаконного получения кредитов, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Аскар Садыков на обсуждении проекта закона, которым хотят декриминализировать статью 219 УК РК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита", поинтересовался, какую в этом случае будут нести ответственность беглые банкиры, которые сами себе выдавали кредиты.

"Как в данном случае мы будем применять? Будем их декриминализировать? Ведь все банки как опустошаются? Сами себе выдают кредиты и, естественно, их все потом выводят за пределы республики", – заявил он.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов признал, что на практике встречаются такие случаи, когда собственники или топ-менеджеры банков выдают кредиты своим же аффилированным компаниям.

"Их уголовная ответственность также предусмотрена Уголовным кодексом, просто другими статьями: за незаконную выдачу или же за злоупотребление своим положением в финансовой организации – это статья 251 Уголовного кодекса.

Более того, если незаконные действия были совершены с целью присвоить и не вернуть вообще эти кредиты, то в этом случае там привлекается к уголовной ответственности по факту мошенничества либо же хищение и растрату, вверенного имущества. Поэтому здесь, в принципе, они от уголовной ответственности не будут уходить", – заверил спикер.

Между тем, по его словам, планируемая к декриминализации 219-я статья касается только тех, кто предоставил какие-то искаженные данные о своей хозяйственной деятельности, либо о залоговом имуществе.

"Они, получив кредиты, не преследовали цель не возвращать их, у них цель изначально была – потратить по целевому назначению, но по каким-то обстоятельствам, то есть сработали какие-то бизнес-риски, и они не смогли эти деньги вернуть. Но при этом при получении кредита они исказили данные касательно хозяйственной финансовой деятельности, в этом случае они привлекались к уголовной ответственности. Теперь же законопроектом предлагается декриминализировать это.

А в случае, когда люди получают кредиты и изначально имеют умысел на присвоение этих денег и не возврат этих денег, то в этом случае они будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 190, то есть мошенничество.

Если же их действия были совершены в сговоре с тем, кто выдает – по предварительному сговору, – то здесь будет привлекаться по статье 189, то есть хищение денег по предварительному сговору", – объяснил зампред АФМ.

Напомним, ранее сегодня депутат Ермурат Бапи заявил, что есть риск вызвать недовольство казахстанцев, если принять проект закона о декриминализации некоторых экономических преступлений.

В целом же о планах декриминализировать две статьи УК РК сообщалось еще в начале марта. Речь шла о статье 219 УК РК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита" и статье 241 УК РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Также предлагается частично декриминализировать некоторые таможенные правонарушения.

Отметим, что сейчас, согласно статье 219 Уголовного кодекса РК, которую предлагают исключить из УК РК полностью, говорится о получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии или залоговом имуществе индивидуального предпринимателя или организации, или об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий кредитования, а равно несообщение банку или иному кредитору информации о возникновении обстоятельств, могущих повлечь прекращение кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров выделенного кредита или дотаций, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Наказание на данный момент установлено в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно этой же статье аналогичное наказание следует за использование бюджетного кредита не по целевому назначению, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству.