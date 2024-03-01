Две статьи хотят убрать из Уголовного кодекса Казахстана

Зампред АФМ Женис Елемесов сегодня в мажилисе заявил, что из Уголовного кодекса хотят исключить некоторые статьи, касающиеся экономических преступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов сообщил о планах декриминализации ряда статьей Уголовного кодекса, затрагивающих интересы бизнеса.

"В рамках инициированных депутатами законопроектов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" полной декриминализации подвергаются 2 статьи УК.

Речь идет о статье 219 УК без перенесения в КоАП и статье 241 УК с перенесением в КоАП", – сообщил спикер.

Отметим, что статья 219 УК РК на данный момент предполагает наказание за "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита", а статья 241 УК РК – за "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Также частичная декриминализация может коснуться таможенных правонарушений. Речь идет о статьях 234 и 236 УК РК ("Экономическая контрабанда" и "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин") без перенесения в КоАП.

"Мы предлагаем поднять пороги наступления уголовной ответственности по ним. Здесь мы решили поддержать малый и средний бизнес. Как известно, большинство предпринимателей занимаются торговлей. Это, считаем, даст импульс для развития бизнеса", – подчеркнул спикер.

Добавим, что в статье 219 Уголовного кодекса РК, которую предлагают исключить полностью, говорится о получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, финансовом состоянии или залоговом имуществе индивидуального предпринимателя или организации, или об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий кредитования, а равно несообщение банку или иному кредитору информации о возникновении обстоятельств, могущих повлечь прекращение кредитования, дотирования, отмену льгот либо ограничение размеров выделенного кредита или дотаций, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Наказание на данный момент установлено в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (7,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно этой же статье аналогичное наказание следует за использование бюджетного кредита не по целевому назначению, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству.

При этом в статье 241 УК РК, которую могут перенести в КоАП РК, говорится о:

уклонении бухгалтеров от документирования сведений , предусмотренных законодательством РК

, предусмотренных законодательством РК внесении им в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации;

о хозяйственной и финансовой деятельности организации; уничтожении бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб.

Такие деяния пока предполагают наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5лет.