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"Критическая ситуация может настать": депутат о планах убрать две статьи из Уголовного кодекса

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Ермурат Бапи
Ермурат Бапи. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат Ермурат Бапи сегодня на презентации проекта закона о декриминализации ряда экономических правонарушений заявил, что есть риск вызвать недовольство казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ермурат Бапи отметил, что данный законопроект разработан по поручению президента.

"Но Абзалу (Куспану – прим. ред.) я в комитете еще сказал, и хочу вам тоже сказать, Снежанна Валерьевна (Имашева – депутат мажилиса – прим. ред.), – общество этот закон не поймет. Экономические преступления, еще и их декриминализацию делают. Когда общество не поймет этот закон, именно против нас будут они нацелены. То есть против президента, против нас. Если честно, 5-6 депутатов только останутся, начиная с Абазала Куспана, на Facebook будут нас тегать", – заявил он.

Мажилисмен считает, что нужно провести широкую разъяснительную работу по законопроекту.

"Необходимо проводить другие разъяснительные работы по декриминализации. Если это уголовное правонарушение, вы его еще хотите декриминализовать. Иначе очень критическая ситуация может настать в обществе. Здесь истина или ложь – никто не будет разбираться. Сначала мы должны разъяснить обществу, что за этим законом стоит", – посоветовал Ермурат Бапи коллегам.

Напомним, о планах декриминализировать две статьи УК РК сообщалось еще в начале марта.

Речь шла о статье 219 УК РК "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита", а статья 241 УК РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090366-kriticheskaya-situaciya-mozhet-nastat-deputat-o-planah-ubrat-dve-stati-iz-ugolovnogo-kodeksa/

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