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Токаев поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея

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Лопата торчит в земле
Лопата. Иллюстративное фото: Pixabay

Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея", – написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в Facebook.

Напомним, в акимате области Абай сообщали, что в рамках акции "Таза Казахстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли на делянки, подготовленные сотрудниками ГЛПР "Семей орманы", чтобы дать жизнь новым саженцам.

В тот день общими усилиями высадили 23 800 двухлетних сеянцев сосны обыкновенной на площади 5 гектар в районе 70-го квартала Краснокордонского лесничества ГЛПР "Семей орманы".

Напомним, в начале июня прошлого года в лесах области Абай произошел крупный пожар. В результате трагедии погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы".

Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел. А в июле стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием. Прокуратура возбудила дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090129-tokaev-podderzhal-initsiativu-po-vosstanovleniyu-sgorevshego-sosnovogo-bora-vokrug-semeya/

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