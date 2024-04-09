Замакима района незаконно получил премию в 600 тыс. тенге

В Костанайской области заместитель акима района имени Беимбета Майлина незаконно получил премию в размере 600 тыс. тенге. Его попросили вернуть деньги, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, об итогах работы по профилактике нарушений законодательства о госслужбе и этического кодекса в своем ведомстве на Совете по этике рассказал аким района имени Беимбета Майлина Кайсар Муржакупов.

Он отметил, что за 2023 год к дисциплинарной ответственности были привлечены 22 госслужащих.

"Также имеются факты нарушения этического кодекса. Так, в феврале к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии был привлечен заместитель акима района. По той же причине в ноябре аким Новоильинского сельского округа был привлечен к ответственности в виде увольнения", - отметил Кайсар Муржакупов.

Примечательно, что замакима района, который получил дисциплинарное взыскание, наравне с остальными госслужащими был премирован. Ему выплатили 600 тыс. тенге.

Кайсар Муржакупов уточнил, что сразу после этого чиновнику направили уведомление о возврате выплаченной премии, на что тот дал согласие и пообещал возвращать сумму частями в течение шести месяцев, так как сейчас он безработный.

А сотрудник отдела кадров, не исключивший замакима из списка премированных, за свою оплошность получил выговор.

Отмечается, что за 2023 год в районе имени Беимбета Майлина к административной ответственности привлекли восемь госслужащих, а за 2022 год - 12 чиновников.

Кайсар Муржакупов также доложил, что на постоянной основе проводится мониторинг аккаунтов госслужащих в соцсетях на предмет компрометирующих фото и видео, но таких в прошедшем году не нашлось.

Напомним, в начале ноябре прошлого года в Сети появилось видео, снятое в одном из магазинов Костанайской области после 11 часов вечера. Указывалось, что на нем был запечатлен аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов, который хотел купить алкоголь. Как слышно на записи, он матом ругался на продавца. Полицейские возбудили административное производство за нецензурную брань в общественном месте.

После этого Совет по этике Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении Макаша Таймасова. После инцидента в магазине акима Новоильиновского сельского округа единогласным решением рекомендовали освободить от занимаемой должности.