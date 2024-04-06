Сообщения о муже Дариги Назарбаевой прокомментировали в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре заявили, что информация о расследовании в отношении Кайрата Шарипбаева не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, 5 апреля в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело по связанному с мужем Дариги Назарбаевой БЦ.

"Опубликованная в средствах массовой информации статья касательно проведения расследования в отношении Шарипбаева не соответствует действительности.

Действительно, 03.04.2024 года Генеральной прокуратурой прекращено досудебное расследование в отношении руководства АО "НК "QazaqGaz" (далее - АО) по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО "Байтерек SA" за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Однако данное уголовное дело расследовалось в отношении действующего руководства АО и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" (дочерняя организация АО)", - пояснили в Генпрокуратуре РК.

Здесь добавили, что в рамках данного досудебного расследования причастность бывшего руководителя АО Шарипбаева не проверялась, поскольку период проверки был с 2022 по 2023 годы, то есть после передачи в госсобственность здания БЦ "Болашак".

Напомним, в середине января 2022 года стало известно, что Кайрат Шарипбаев был досрочно освобожден от должности председатель правления и "КазТрансГаз". Как отметили в фонде "Самрук-Казына", его полномочия были прекращены согласно поданному заявлению.

А 2 марта 2022 года мажилисмены в ходе пленарного заседания палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой после подачи ею соответствующего заявления. На заседании присутствовал 101 депутат, из них 99 проголосовало "за", воздержался – 1.