Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сообщения о муже Дариги Назарбаевой прокомментировали в Генпрокуратуре

Опубликовано:

Кайрат Шарипбаев
Кайрат Шарипбаев. Фото: kaztransgas.kz

В Генеральной прокуратуре заявили, что информация о расследовании в отношении Кайрата Шарипбаева не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, 5 апреля в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело по связанному с мужем Дариги Назарбаевой БЦ.

"Опубликованная в средствах массовой информации статья касательно проведения расследования в отношении Шарипбаева не соответствует действительности.

Действительно, 03.04.2024 года Генеральной прокуратурой прекращено досудебное расследование в отношении руководства АО "НК "QazaqGaz" (далее - АО) по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО "Байтерек SA" за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Однако данное уголовное дело расследовалось в отношении действующего руководства АО и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" (дочерняя организация АО)", - пояснили в Генпрокуратуре РК.

Здесь добавили, что в рамках данного досудебного расследования причастность бывшего руководителя АО Шарипбаева не проверялась, поскольку период проверки был с 2022 по 2023 годы, то есть после передачи в госсобственность здания БЦ "Болашак".

Напомним, в середине января 2022 года стало известно, что Кайрат Шарипбаев был досрочно освобожден от должности председатель правления и "КазТрансГаз". Как отметили в фонде "Самрук-Казына", его полномочия были прекращены согласно поданному заявлению.

А 2 марта 2022 года мажилисмены в ходе пленарного заседания палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой после подачи ею соответствующего заявления. На заседании присутствовал 101 депутат, из них 99 проголосовало "за", воздержался – 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2079896-soobscheniya-o-muzhe-darigi-nazarbaevoy-prokommentirovali-v-genprokurature/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.