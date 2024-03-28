Акимы в СКО просто так выплатили из бюджета миллионы тенге

В Северо-Казахстанской области акимы перечислили миллионы тенге за работы, которые фактически не были выполнены, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Северо-Казахстанской области с начала года в сфере государственных закупок по актам прокуратуры отменили 11 незаконных конкурсов на сумму 3,3 млрд тенге.

К различным видам ответственности привлечены 17 должностных лиц, в том числе шестеро - за дискредитацию госслужбы, из них трое уволены и трое предупреждены о неполном служебном соответствии.

"Например, руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района в нарушение требований законодательства о государственных закупках и государственной службе подписал акты выполненных работ и произвел оплату поставщику за разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на сумму 6,7 млн тенге, которая фактически не была выполнена", - рассказали в ведомстве.

В результате чего государственным служащим было оказано неправомерное предпочтение поставщику при подготовке и принятии решения.

"Исполняющим обязанности акима Тимирязевского сельского округа вопреки требованиям закона произведена оплата поставщику за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 млн тенге, которые фактически не были исполнены", - отметили в прокуратуре.

Аналогичные нарушения допустил аким Астраханского сельского округа Аккайынского района, который произвел оплату работ по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге без их фактического исполнения.

"Меры дисциплинарного характера в виде увольнения приняты по актам надзорного органа и рекомендациям Совета по этике Департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что в настоящее время местными исполнительными органами принимаются меры по устранению допущенных финансовых нарушений.

А в январе акима одного из сельских округов Тайыншинского района Северо-Казахстанской области арестовали на 15 суток и лишили водительских прав сроком на 7 лет за пьяную езду.

Ранее в Северо-Казахстанской области акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.

В прошлом году уголовный срок получил бывший заместитель акима района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Серик Кусанов. По данным следствия, занимая должность в акимате района, под предлогом содействия в досрочном перечислении бюджетных средств в адрес предпринимателя он обманным путем завладел 200 тыс. тенге. После получения денег его задержали на месте.