Заместителя акима из СКО отправили в тюрьму из-за 200 тыс. тенге

Серик Кусанов. Фото: gov.kz

Три года лишения свободы получил бывший заместитель акима района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Серик Кусанов. Уголовное дело по факту покушения на мошенничество рассмотрела апелляционная коллегия, передает Sputnik Казахстан.

"Осужденный, занимая должность замакима района, под предлогом содействия в досрочном перечислении бюджетных средств в адрес предпринимателя обманным путем завладел денежными средствами в размере 200 тысяч тенге. После получения денег был задержан на месте. Приговором Петропавловского горсуда был осужден к штрафу в сумме 15-кратного размера похищенного имущества", - сообщили в суде.

Однако прокуратура не согласилась с наказанием, назначенным экс-чиновнику, и внесла апелляционное ходатайство.

"За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы. По делу установлено наличие обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого: чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, в том числе ребенка с тяжелым заболеванием. Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой им присяги", - пояснили в суде.

Коллегия признала, что назначенный альтернативный вид наказания в виде штрафа не соответствует личности осужденного и тяжести совершенного им уголовного правонарушения.

В итоге приговор в отношении Серика Кусанова был изменен. Он получил 3 года лишения свободы. Апелляционное постановление вступило в законную силу.

Издание отмечает, что бывший заместитель акима - один из фигурантов дела, связанного с 75-летним директором дорожно-строительной компании. Пенсионера в 2022 году приговорили к 7 годам лишения свободы за дачу взяток должностным лицам региона.

По информации официального сайта акимата района Магжана Жумабаева, Серик Кусанов родился 3 марта 1983 года в селе Боевое Омской области.

Образование - высшее, в 2004 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева по специальности "экология и природопользование".

С 2005 по 2008 годы работал в коммерческих структурах. Затем по 2012 год был главным специалистом по делопроизводству аппарата акима Талшикского сельского округа Акжарского района, отдела сельского хозяйства района Магжана Жумабаева, главным специалистом по субсидированию и кадрам отдела сельского хозяйства района Магжана Жумабаева.

С 2012 по 2019 годы руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева.

С 2019 по 2020 годы работал акимом города Булаево района Магжана Жумабаева.

В марте 2020 года стал заместителем акима района Магжана Жумабаева по экономическим и оперативным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011865-zamestitelya-akima-iz-sko-otpravili-v-tyurmu-iz-za-200-tys-tenge/