Токаев высказался об "Азиатском ренессансе"

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума, где выступил с речью, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя, сообщает пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале.

Приветствуя участников мероприятия, глава нашего государства отметил важную роль данной платформы в качестве центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, подпитываемой геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями.

"К середине десятилетия становится все более очевидным, что темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими за последние 30 лет. Одним из серьезных вызовов, стоящих перед мировой экономикой, продолжает оставаться напряженность в торговых отношениях между ведущими странами.

Политика протекционизма и обострение торговых споров нарушают глобальные цепочки поставок, сдерживают экономический рост и подрывают доверие инвесторов. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшее десятилетие", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, в этом отношении Азия лидирует на пути к новой эре устойчивого развития.

"Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60 % роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53 % мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира.

Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70 % патентных разработок.

Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находится в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов роста потребления среднего класса к 2030 году только 1 триллион долларов, как предполагается, придется на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый "Азиатский ренессанс", – сказал лидер Казахстана.

Токаев отметил, что Азиатский регион имеет хороший потенциал для продолжения стимулирования глобального роста и развития в предстоящие годы.

"В этом отношении Боаоский форум стал воплощением азиатского инновационного подхода к достижению всеобщего экономического прогресса. Он также зарекомендовал себя как исключительный символ приверженности Китая глобальному развитию", – подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай для участия ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума.

Помимо форума, программа визита главы Казахстана предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний, сообщали ранее в Акорде.

Добавим, что Боаоский азиатский форум, как пишет агентство "Синьхуа", является неправительственной и некоммерческой международной организацией, занимающейся продвижением региональной экономической интеграции и оказанием поддержки азиатским странам в реализации их целей в области развития. Он был учрежден в 2001 году.

Тема совещания форума в этом году - "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

В мероприятии принимают участие порядка 2 тыс. представителей из более чем 60 стран и регионов мира и более тысячи журналистов из 40 стран и регионов мира.