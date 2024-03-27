"Понимаю, почему много недовольных": министр о критике нового Строительного кодекса за почти 383 млн тенге

Глава Министерства промышленности и строительства в кулуарах мажилиса сегодня ответил на критику депутатов касательно проекта нового Строительного кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект Строительного кодекса Казахстана внесен на рассмотрение мажилиса. Однако в ходе презентации депутаты и эксперты раскритиковали документ.

Журналисты поинтересовались у министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, на что были потрачены почти 383 млн тенге – именно в такую сумму обошелся новый кодекс казахстанцам.

Однако прямого ответа на вопрос журналистов так и не последовало.

Министр рассказал, на что направлен документ и почему так много недовольных им.

"Я считаю, что кодекс в первую очередь направлен на защиту прав граждан Казахстана, и до определенного момента, как вы знаете, и вы все эти примеры знаете, некачественная застройка, точечная застройка и другие элементы, ну, скажем так, достаточно вольного поведения строительной индустрии в Казахстане.

Соответственно, когда мы пришли к кодексу, который приводит к большему государственному контролю за строительством, который приводит к тому, что права наших граждан (нарушены – прим. ред.), которые недовольны некачественной застройкой, он составлен таким образом, чтобы защищать права граждан и каким-то образом чуть более сильно контролировать условия, в которых работают строительные компании, я понимаю, почему достаточно большое количество недовольных", – заявил он.

Документ, по его словам, усиливает государственный контроль, роль ГАСКов. Отсюда, по словам министра, и недовольство отдельных граждан.

"Я вам отвечаю, что на самом деле сейчас мы проходим через ситуацию, когда мы возвращаем государственный контроль в области строительства. И я понимаю, почему достаточно много недовольных по строительному кодексу. По строительному кодексу у меня комментариев больше нет", – заявил Шарлапаев.

Напомним, в середине февраля вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал проект Строительного кодекса в мажилисе. Одной из предложенных в нем мер значилась приостановка строительства при выявленных нарушениях.

Однако депутат Бакытжан Базарбек в резкой форме раскритиковал документ, назвав его "200 страницами белой бумаги", а также заявив, что написать такое мог и школьник. По его словам, казахстанцам не нужно "питать иллюзий" касательно того, что предлагаемый кодекс что-то изменит – поскольку это почти полностью скопированные "старые" нормы.

Проектом Строительного кодекса был также недоволен его коллега Елнур Бейсенбаев. Он удивился цене документа – как отметил мажилисмен, на его разработку понадобилось 382,5 млн тенге в 2023 году.

К слову, поручение разработать новые водный, налоговый и градостроительный кодексы президент Касым-Жомарт Токаев давал еще в 2022 году.