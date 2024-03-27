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Не наложат ли на Казахстан вторичные санкции за транспортировку нефти из России, ответили в МИД

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Система труб нефтепровода
Нефтепровод. Иллюстративное фото: sarote pruksachat / Getty Images

Сегодня на заседании мажилиса депутаты спросили представителей МИД и Минторговли о возможных вторичных санкциях для Казахстана из-за российской нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты отметили, что, согласно двустороннему соглашению, Казахстан предоставляет возможность транспортировки российской нефти в Китай до 2033 года, и задались вопросом – не станет ли это причиной вторичных санкций.

"МИД внимательно изучил эти вопросы на стадии рассмотрения проекта протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение. Поскольку санкции направлены на ограничения поставок российской нефти в страны Евросоюза, поэтому мы на стадии рассмотрения проекта документа санкционных рисков не увидели, и в настоящее время не видим", – заявил замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.

В Минторговли с этим мнением согласились.

"МИД ответил на ваш вопрос. Санкционных рисков не имеется и не прогнозируется, потому как в перечень государств, которые представляют санкции, не входит КНР – рисков наложения санкций не имеется", – добавил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Также чуть раньше в Минэнерго рассказывали об альтернативных маршрутах для транспортировки казахстанской нефти.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщал, что в целом сейчас продумываются другие маршруты, в частности в качестве резервного варианта рассматривается возможность использования трубопровода в Китай.

Напомним, в мае 2023 года казахстанский "КазТрансОйл" и российская компания "Роснефть" подписали соглашение о продлении ежегодного транзита в Китай 10 миллионов тонн российской нефти до 2034 года.

При этом с 1 мая 2023 года АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2074122-ne-nalozhat-li-na-kazahstan-vtorichnye-sanktsii-za-transportirovku-nefti-iz-rossii-otvetili-v-mid/

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