Существует ли угроза для транспортировки казахстанской нефти, спросили главу Минэнерго

Глава Минэнерго сегодня на заседании мажилиса заявил, что Казахстан думает над альтернативными маршрутами транспортировки нефти – резервным вариантом может стать Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Мукаш Искандиров спросил министра энергетики Алмасадама Саткалиева, существует ли угроза для транспортировки казахстанской нефти, а также отметил появившуюся в публичном поле информацию о продаже двух казахстанских НПЗ России. Не приведет ли это к полной зависимости от другой страны как в переработке, так и в транспортировке нефти, поинтересовался мажилисмен.

"Я не стал бы комментировать слухи касательно приобретения заводов. По текущей ситуации обстановка следующая – Каспийский трубопроводный консорциум является основным экспортным маршрутом, от которого зависит возможность доставки казахстанской нефти на международные рынки.

В части диверсификации огромная работа проделывается. Там сейчас проводятся мероприятия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Компанией "КазМунайГаз" приобретены танкеры, есть соглашения с азербайджанскими коллегами о доступе к трубопроводу "Баку-Супса" и "Баку-Тбилиси-Джейхан". Уже проводятся мероприятия по обеспечению так называемого банка качества нефти, и Казахстан уже имеет возможность транспортировать порядка 2 млн тонн нефти по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан".

В целом, про альтернативные маршруты мы думаем, соответствующие проекты есть, в том числе в качестве резервного варианта мы рассматриваем возможности использования трубопровода в Китай", – заявил министр Саткалиев.

Напомним, ранее глава Минэнерго уже комментировал слухи о продаже казахстанских НПЗ России.

По данным с официального сайта АО "КазМунай Газ", транспортировка нефти в КМГ представлена двумя видами — магистральными трубопроводами и морским флотом.

Отмечается, что трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит национальному оператору по магистральному нефтепроводу — АО "КазТрансОйл", его двум совместным предприятиям (ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" и ТОО СЗТК "МунайТас"), а также Каспийскому Трубопроводному Консорциуму.

"Действующая трубопроводная инфраструктура Казахстана обладает достаточным потенциалом для увеличения объемов транспортировки нефти с перспективных проектов", – говорится на сайте компании.

Транспортировка морским флотом осуществляется "Казмортрансфлотом" (КМТФ).