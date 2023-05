Казахстан продлил договор о транзите российской нефти в Китай

КазТрансОйл. Фото: АО «КазТрансОйл»

"Казтрансойл" и российская компания "Роснефть" подписали соглашение о продлении ежегодного транзита в Китай 10 миллионов тонн российской нефти до 2034 года, передает официальный сайт компании.

"АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительствами России и Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в КНР от 24 декабря 2013 года.

"Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа", – добавили в компании.

В настоящее время тариф "КазТрансОйла" на услугу по транспортировке 10 млн тонн год российской нефти по территории Казахстана в Китай по маршруту граница РФ – граница РК (Прииртышск) – Атасу (РК) – Алашанькоу (КНР) составляет 15 долларов за одну тонну без учета НДС, в том числе:

на участке граница РФ – граница РК (Прииртышск) – Атасу (РК), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" – 4,23 долларов за 1 тонну без учета НДС;

на участке Атасу (РК) – Алашанькоу (КНР)– 10,77 долларов за 1 тонну без учета НДС.

Сообщается, что с начала года "КазТрансОйл" осуществил транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китай.

В компании пояснили, что магистральный нефтепровод "Атасу – Алашанькоу" является частью системы магистральных нефтепроводов "Казахстан – Китай" и принадлежит ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", которое является совместным предприятием АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода "Атасу – Алашанькоу" составляет 20 млн тонн нефти в год.

Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" с 1 мая повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, АО "КазТрансОйл" – нефтепроводная компания Казахстана, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт.

Общая протяженность магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составляет 5 372,994 км.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 36 нефтеперекачивающими станциями, 67 печами подогрева нефти, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1 386 тыс. кв. м.

Перевалка нефти обеспечивается 4 сливо-наливными железнодорожными эстакадами, соответствующим оборудованием по наливу нефти в танкеры, установленным на 2 действующих причалах морского нефтеналивного терминала порта Актау.

