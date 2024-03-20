Смена герба и другие вопросы с курултая: о парламентских слушаниях объявил Кошанов

На заседании мажилиса председатель Ерлан Кошанов заявил о необходимости провести парламентские слушания по вопросам, озвученным президентом на Национальном курултае, передает корреспондент NUR.KZ.

Напоминая об озвученных на курултае вопросах, Ерлан Кошанов отметил обсуждения по смене герба Казахстана – он заявил, что для этого будет создана спецкомиссия.

"Выступая на курултае, президент выразил свою позицию относительно предложения молодежи и общественников по нынешнему гербу. Он призвал всех обсудить этот вопрос и прийти к единому взвешенному решению.

Таким образом, глава государства вынес вопрос с гербом на открытое общественное обсуждение. Свое мнение должны сказать и специалисты в области геральдики, занимающиеся государственными символами.

Наш герб должен стать главным символом, передающим нашу многовековую историю, достижения нашего государства, самобытность и особую духовность нашего народа. Самое главное, чтобы он стал государственным символом, объединяющим всех, отражающим устремления общества в светлое будущее. Этой работой займется специальная комиссия, которая организует дискуссии с обществом", – заявил председатель мажилиса.

Кошанов добавил, что выступление Касым-Жомарта Токаева на курултае – это "программный документ", который нужно срочно реализовать. Среди поднятых проблем он упомянул, лудоманию, наркотрафик, а также вандализм.

"Уважаемые коллеги, думаю, ориентиры, которые поставил президент, всем вам понятны. Поэтому считаю, что необходимо провести парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной встрече", – добавил спикер.

Напомним, несколько дней назад во время Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан касательно герба Казахстана.

Он предложил учесть мнение молодежи о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".

Вчера министр финансов не смог назвать сумму, которую могут выделить для смены герба в Казахстане.

По информации на официальном сайте Акорды, герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Герб имеет форму круга (колеса), который символизирует жизнь и вечность. Элементами госсимвола являются шанырақ, крылатые мифические кони – тулпары, пятиконечная звезда.

Основным цветом, используемым в гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.