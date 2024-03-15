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Токаев провел ауызашар для участников Национального курултая (фото)

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Ауызашар от имени Токаева
Ауызашар от имени Токаева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за их активное участие в работе Национального курултая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента, глава государства отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ораза, имеет особую значимость.

Ауызашар от имени Токаева
Ауызашар от имени Токаева. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Все мусульмане с большим нетерпением ждут месяца Рамазан, а с его наступлением совершают молитвы и обращаются с самыми заветными пожеланиями. Люди нравственно совершенствуются и духовно очищаются. Они помогают нуждающимся, совершают другие праведные дела, которые идут во благо каждого человека и каждой семьи. Все это способствует укреплению сплоченности нашего народа", – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ислам является неотъемлемой частью национальной культуры и призывает людей быть добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми.

"Эти благородные качества ярко проявляются в традициях нашего народа. Вы знаете, что я не раз говорил о необходимости формирования нового качества нации. Об этом я вновь сказал и во время сегодняшнего Курултая. Каждый гражданин нашей страны должен по-настоящему воплощать в себе качества «Адал азамат» – ответственного гражданина. Нам необходимо прививать правильные ценности молодому поколению", – заявил президент.

Как убежден глава государства, для превращения в прогрессивную страну важно, чтобы поведение, поступки, помыслы и намерения наших граждан соответствовали этим принципам. Поэтому крайне важно разъяснять молодым людям необходимость достижения успеха честным трудом и передавать им жизненный опыт старшего поколения.

Президент также напомнил, что в своем выступлении отдельно остановился на глубокой взаимосвязи религии и традиций

Он выразил обеспокоенность в связи с существованием деструктивных течений, противопоставляющих эти две важные составляющие национальной идентичности.

"Говоря откровенно, проблема религии – это вопрос национальной безопасности. Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодежи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение. Большая роль в этом деле принадлежит Духовному управлению мусульман Казахстана. Крайне важная задача — дать правильные ориентиры молодым людям, вставшим на путь веры. ДУМК следует подойти к этому вопросу очень ответственно", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что наша страна вступила на путь инноваций и созидания, что в полной мере соответствует духу Наурыз мейрамы и исламским ценностям.

"Начиная с этого года мы будет праздновать Наурыз в течение декады. Каждый день праздника будет иметь свои особенности. Сегодня, 15 марта, – День милосердия. В нашей стране в преддверии Наурыза совершается много добрых поступков. Люди проявляют такие благородные качества, как сострадание, солидарность и отзывчивость", – заявил президент.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан начался 11 марта. В ночь с 5 на 6 апреля пройдет священная ночь Предопределения. Праздник Ораза-айт в 2024 году пройдет 10 апреля.

Также напомним, что в преддверии священного месяца Рамазан Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь оразы по всем городам страны.

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказывали, что нужно и что нельзя делать в этот период верующим.

Добавим, что согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Добавим, что сегодня, 15 марта, в Атырау прошло третье заседание Национального курултая. На нем выступил глава государства. Почитать его речь можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069289-tokaev-provel-auyzashar-dlya-uchastnikov-natsionalnogo-kurultaya/

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