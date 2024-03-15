"Белые пятна" истории, пороки общества и новые точки роста: появилась полная речь Токаева на Национальном курултае

Сегодня, 15 марта, в Атырау прошло третье заседание Национального курултая. На мероприятии выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Его полную речь приводит Акорда, передает NUR.KZ.

Уважаемые участники заседания!

Дорогие соотечественники!

В первую очередь, хочу поздравить всех с праздником Көрісу күні. В этот день, после долгой зимы, благополучно пережившие зиму родные и близкие люди встречаются и собираются вместе. У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні.

В этом году праздник Наурыз совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. Заседание Национального курултая тоже проходит в преддверии Наурыза. Праздник Наурыз олицетворяет пробуждение природы и жизни. А заседания Курултая содействуют развитию и укреплению прогрессивных общественных ценностей. Потому что обновление и модернизация всегда открывают путь к лучшему.

Ежегодные встречи членов Национального курултая уже превратились в добрую традицию. Если первое заседание мы провели в колыбели нашей нации – Улытау, то в прошлом году собрались в священном Туркестане. А сегодня мы прибыли в еще один исторически значимый регион – Атыраускую область.

Проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка неслучайно. Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства. Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой.

По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории.

Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей.

Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь. На предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям. Многие из них уже реализованы. Позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях. Минувшей осенью в послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи.

Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше. В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах.

Прежде всего, крайне важно укреплять единство нашего народа.

Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди.

В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации.

Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения.

Председатель Союза писателей, член Национального курултая Мереке Кулкенов недавно высказал на этот счет уместное мнение, что, если бы видные деятели нашего народа признавали заслуги друг друга, проявляли взаимное уважение, то это содействовало бы усилению сплоченности нашего народа.

В последнее время стало много обсуждений вокруг различных событий давнего прошлого, известных исторических фигур. Дошло до того, что наши писатели и поэты горячо спорят о происхождении Чингисхана. Сравнивают и противопоставляют лидеров движения «Алаш» и наших деятелей советского периода.

Добраться до истины в подобных дискуссиях сложно, а даже если и получится это сделать, такая пустопорожняя полемика, будоражащая общество, нам не нужна. У любой эпохи есть свои особенности. Все наши деятели прошлого служили своему народу, исходя из собственных воззрений и миропонимания. Они критиковали взгляды друг друга, а последующие поколения спорят о том, кто из них был прав, кто виноват.

В целом, нельзя противопоставлять различных исторических деятелей, прошлый и современный периоды истории. Ведь, по сути, все это – наша история, пройденный нашим народом путь. Как бы то ни было, нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать ее такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации.

Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время.

Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации.

Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления. В нашей стране много талантливых, образованных, активных молодых людей. Наша задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества.

"Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела" – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня. Я всегда желаю, чтобы представители нашей интеллигенции были едины и проявляли взаимную солидарность. Ведь в конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны.

Еще раз повторю: надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Мы должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне. К примеру, для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода.

Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему. В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам.

Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений. Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют "территорией памятников", имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода. Поэтому в ономастической политике, наряду с действительно значимыми историческими деятелями, важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство.

Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом. Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных. Это особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации.

В этой связи хочу особо отметить нашего знаменитого писателя, видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Он уникальная личность и писатель-классик, оставивший неповторимый след в духовной жизни нашего народа, внесший огромный вклад в развитие нашего государства.

Я работал с Абишем Кекилбайулы, и близко знал его. Он был по-настоящему крупной фигурой, человеком высокой внутренней культуры. Абиш Кекилбаев никогда ни о ком не говорил плохо, не противопоставлял людей друг другу, относясь ко всем с уважением и любовью. Многие приезжали к нему с других регионов нашей страны, чтобы выразить ему почтение и просто поговорить с ним. Двери его дома всегда были открыты для всех. После встреч с ним люди воодушевлялись и окрылялись.

Он был далек от мелких праздных разговоров, много думая и рассуждая на темы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Одним словом, Абиш Кекилбаев был большим интеллектуалом и мудрым человеком.

Сегодня в этом зале присутствует Қазақстанның Еңбек Ері, видный деятель культуры, член Национального курултая Илья Жаканов. Илья Жаканович – настоящий государственник, яркий представитель нашей интеллигенции, снискавший большое уважение в обществе своими глубокими идеями и взвешенными мнениями. Нам нужно должным образом чтить таких сынов и дочерей нашего народа, рассказывая об их жизненном пути, всесторонне продвигая их принципы и идеалы.

Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка. С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение.

На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.

Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела.

В этой связи хочу особо отметить деятельность международного общества "Қазақ тілі", бразды правления в котором взяли представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы.

Мною была поддержана инициатива создания эндаумент-фонда "Qazaq tili". Это благое начинание было подхвачено многими состоятельными гражданами нашей страны. Выражаю признательность всем, кто проявил деятельное участие, поддержав данный проект. Уверен, что другие обеспеченные и неравнодушные люди также внесут свою лепту в пополнение Фонда.

Я постоянно говорю о большом значении креативной индустрии в развитии экономики, использование ее возможностей важно и для будущего государственного языка. Если мы хотим добиться прогресса в развитии казахского языка, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты.

При этом нужно задействовать только полезные стороны современных информационных технологий. К сожалению, неразборчивое использование интернета оказывает негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Сегодня даже взрослые, не говоря уже о детях, чрезмерно увлекаются потреблением бессмысленного контента социальных сетей.

Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре Независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда.

В последние годы предпринимаются определенные шаги для исправления ситуации. Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания.

Книги должны быть доступны читателям. Вы знаете, что на прошлогоднем заседании Курултая в Туркестане я говорил о важности строительства в Казахстане современных круглосуточных библиотек, которые существуют во многих странах. В скором времени в Алматы и Астане будут возведены замечательные здания для таких библиотек.

Для развития этой сферы нужны и другие комплексные меры. Некоторые библиотеки в Алматы модернизированы в соответствии с требованиями времени. Для молодежи там созданы все возможности заниматься творчеством, получать новые знания. Акимам других регионов следует использовать этот хороший опыт.

Любовь к книгам – это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам. В этой связи я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали.

Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения.

Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда.

Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство. Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства.

На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление.

Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном.

Недавно, с привлечением признанных иностранных специалистов, начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах. В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды. Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. Многое в этом направлении уже сделано.

По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи. Ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов. Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том.

В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Тем не менее Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы. Это хороший пример плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ.

В прошлом году Казахстан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение.

В нашей стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, наша национальная гордость – плато Устюрт. Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры.

Еще одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие.

Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казахстан не случайно называют страной петроглифов. Хребет Ешкиольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации.

В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия необходимо навести порядок в археологической деятельности. Острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения.

В этой же плоскости лежит проблема так называемых "черных археологов". За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира.

Сложившуюся ситуацию надо срочно исправлять через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки.

Следует усилить регулирование и в области реставрации объектов историко-культурного наследия. Важно активизировать работу по возвращению в Казахстан исторических артефактов из зарубежных музеев. Если такая возможность отсутствует, необходимо сделать для отечественных музеев их точные копии. Думаю, члены Курултая, являющиеся депутатами Мажилиса от разных фракций, приложат усилия для решения этих вопросов.

Важнейшей задачей является укрепление нашей национальной идентичности. В интервью газете "Egemen Qazaqstan" я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция.

Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание. К примеру, в праздничный период, начинающийся с Көрісу күні, каждый день теперь имеет свое собственное название. Один из них посвящен национальной одежде, по которой нас должны узнавать в мире. В прошлом году во время проведения ауызашара я специально останавливался на этом вопросе.

Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас. Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане.

Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность.

Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям.

Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка.

Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби.

Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внесшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых.

В этой связи хочу также сказать несколько слов о древней реликвии, связанной с Яссауи. В мусульманских странах могилы известных религиозных деятелей обязательно имеют соответствующий покров. Подобным образом оформлена усыпальница Пророка Мухаммеда в Медине. Эта традиция присуща исламской цивилизации.

На могиле же Ходжи Ахмеда Яссауи в священном Туркестане уже длительное время отсутствует такой специальный покров. Попытка его реставрации, предпринятая несколько лет назад, закончилась безрезультатно.

Поручаю уполномоченным органам в кратчайшие сроки качественно восстановить данный ценный артефакт и возвратить его на предназначенное ему место.

Почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства. Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали.

Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира. В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения.

На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности.

Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде.

Сегодня достаточно эмоционально, но в то же время обоснованно выступила известная адвокат Айман Омарова. Я согласен с ней по целому ряду вопросов. Мы должны предпринимать меры.

В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья.

В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки.

Мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для нас ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности. Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду.

Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа.

Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны.

Тоже самое относится и к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа. Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан.

В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана.

Наряду с укреплением национальной идентичности нам важно чтить память своих героев. Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций. По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества.

В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы. Член Национального курултая, депутат мажилиса Едил Жанбыршин верно сказал, что подготовку к празднованию этой знаменательной даты нам нужно начать уже сейчас.

В последние годы государством проводится системная работа по устранению "белых пятен" нашей истории, восстановлению исторической справедливости. Для объективного взгляда на прошлое большое значение имеет тщательное изучение архивных материалов.

Огромный вклад в эту работу вносит проект "Қазақстандық қаһарман майдангерлер". Вот уже три десятилетия его реализует группа исследователей под руководством Қазақстанның Еңбек Ері, депутата Мажилиса, члена Национального курултая Бактыкожи Измухамбетова. За это время подготовлено и выпущено 56 томов о судьбах и подвигах воинов-казахстанцев, 6 из которых полностью посвящены женщинам-фронтовикам. Думаю, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс.

Государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Имена таких героев, как Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, и многих других увековечены в названиях населенных пунктов, объектов, улиц по всей стране.

Согласно традиции, именами наших "крылатых" героев названы летные училища, авиационные базы и аэропорты. Так, имя Талгата Бигельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе. В честь Нуркена Абдирова названа Карагандинская авиационная база. Международному аэропорту в Атырау присвоено имя Хиуаз Доспановой.

Нужно продолжить эту практику и должным образом отметить заслуги легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, который проявил исключительное мужество на фронте. В его родном Алматы имя Сергея Луганского носит одна из улиц. Считаю, что память Героя следует увековечить и в названии авиабазы Сил воздушной обороны Казахстана, расположенной в Талдыкоргане.

Мы также заложили важную традицию присвоения звания "Халық қаһарманы" героям, мужество и стойкость которых в свое время не получили заслуженного признания. В 2022 году высшая степень отличия присвоена посмертно Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову, в 2023 году – аксакалам Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу, перешагнувшим вековой рубеж жизни.

Подвиги героев Второй мировой войны являются примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества. В героическую летопись нашей страны золотыми буквами вписаны имена многих наших воинов. Хочу отдельно сказать о трех таких доблестных сынах нашего народа.

Сагадат Нурмагамбетов, попав на фронт, был назначен командиром взвода, а в битве за Берлин уже участвовал в качестве командира батальона. Пройдя через горнило войны, в мирное время он стал первым министром обороны Независимого Казахстана.

Выдающийся офицерский талант проявил легендарный Бауыржан Момышулы. Он командовал батальоном, полком, дивизией на тяжелейших участках фронта. Впервые использованная им тактика выхода из окружения впоследствии получила название "спираль Момышулы".

Сегодня не подвергается сомнению подвиг Рахымжана Кошкарбаева, который в числе первых водрузил боевое знамя на здании Рейхстага.

Как вы помните, на прошлом заседании Национального курултая мною была выдвинута инициатива присвоить ряду орденов имена наших выдающихся деятелей. Подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.

Сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград. У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов.

Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине.

Чтобы достичь наших созидательных устремлений, нам надо избавляться от разрушительных моделей поведения. Важно учиться всему хорошему и отвергать все плохое. Об этом говорил великий Абай, призывая избегать пяти вещей и к пяти стремиться. Его наставление актуально по сей день, поскольку каждая эпоха порождает свои вызовы и угрозы. Из-за глобализации, развития новых технологий и по многим другим причинам возникли новые пороки общества, с которыми нам нужно бороться. Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол.

В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией. Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъято 41 тонна наркотических веществ.

Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно. В настоящее время у нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю.

Я согласен с высказыванием Айман Омаровой, что надо наказывать тех, кто производит и способствует торговле наркотиками. А вот так называемых курьеров надо привлекать, но не на такие сроки. Надо дифференцировать. Это мое поручение правоохранительным органам. Надеюсь, депутаты приступят к этой работе.

Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу парламент поддержать данную инициативу.

На прошлом Курултае я говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации. В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы. В то же время нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации. Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны.

Еще одна проблема нашего общества – лудомания. По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города.

Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей.

Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино. Как вы знаете, для борьбы с наркоманией и наркобизнесом был принят комплексный план. Для борьбы с лудоманией Правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие.

По инициативе фракции партии Amanat подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте. Необходимо его принять до конца текущей сессии. Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам. Только добытый честным, добросовестным трудом доход будет всегда во благо.

Другая тревожная тенденция – рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта.

Народная мудрость гласит: "тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой.

Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье.

Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?

Следующий порок – расточительство. Бесспорно, началом достатка является бережливость. В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру.

Взять к примеру водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна.

Мы имеем дело не только с материальной расточительностью, но и духовной. Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало. Только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития.

Представители интеллигенции, средства массовой информации, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации.

На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан.

Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики. Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы.

Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.

Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.

Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье. Мощный импульс развитию экономики придаст строительство и реконструкция дорожной сети страны.

Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей.

Кроме того, Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1 700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий. Для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все наши конкурентные преимущества. Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии.

Недавно мы запустили транспортно-логистический центр в городе Сиане. Этот перспективный казахстанско-китайский проект был реализован в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". И буквально на этой неделе в Азербайджан из Сианя прибыл первый контейнерный поезд. Новый логистический центр позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Нам необходимо последовательно развивать транзитные коридоры, пролегающие по территории нашей страны, и комплексно стимулировать внешнеторговый оборот. Для этого будем возводить логистические центры и складские помещения, наращивать строительство железнодорожных линий, укреплять инфраструктуру морских перевозок, проводить гибкую тарифную политику. Все это позволит извлечь максимальную пользу из географического положения нашей страны и придаст толчок многим отраслям экономики.

Еще одной перспективной точкой роста являются IT-технологии. До конца года в Казахстане планируется создать суперкомпьютер и запустить новый дата-центр. Мы намерены построить волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря. Этот проект позволит проложить еще один цифровой коридор между Европой и Азией.

Недавно я посетил новый Инновационный центр "КТЖ". Благодаря его деятельности в отрасли внедряются передовые технологии, которые позволяют повысить производительность труда и снизить издержки. В эту работу вовлечены квалифицированные местные и зарубежные IT- специалисты.

Конкретными и измеримыми результатами цифровизации становятся увеличение пропускной способности железных дорог, экономия топлива, повышение доходов компании. По сути, именно так нужно выстраивать цифровую экосистему. Правительству следует масштабировать данный опыт во всех секторах экономики.

Еще один вопрос, требующий постоянного внимания правительства, – это экономия бюджетных средств. Доходы и расходы бюджета сейчас пересматриваются, и здесь нельзя разбрасываться финансами, это очевидно.

Если не проверять бюджеты государственных учреждений, то они будут раздуваться. Нужно держать этот процесс на строгом контроле. Повторюсь, деньги нужно направлять на реализацию только самых востребованных проектов, решение самых актуальных проблем.

Пользуясь случаем, выскажусь еще на одну важную тему. В последние годы мы уделяем особое внимание развитию предпринимательства и последовательному становлению нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики. Ключевую роль в этом призвана сыграть национальная буржуазия.

Свое понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме еще 24 года назад. В моем представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности ее представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны.

Как глава государства я всегда открыт для диалога, провожу встречи с отечественным бизнесом, ожидая от него стратегических инициатив и интересных предложений по развитию различных отраслей экономики, совершенствованию политики в той или иной сфере.

Но некоторые предприниматели в первую очередь поднимают свои узкие проблемы, а не масштабные вопросы, касающиеся всей страны. Они обращаются ко мне с просьбами оказать содействие их предприятиям или дать поручения уполномоченным органам для получения преференций и поддержки конкретных бизнес-проектов. Налицо желание действовать по старинке, лоббировать свои интересы, решать личные вопросы за счет государства.

Тем временем крупные бизнесмены многих других стран, в том числе соседних, не просят государство о чем-либо, а, наоборот, сами добровольно вкладывают большие средства в развитие своих стран.

Считаю, что люди, которые ведут бизнес, зарабатывают в Казахстане, должны всегда думать не только о собственном деле, но и о всеобщем благе, органично сочетая частные интересы с общественными.

Конечно же, в нашей стране немало деловых людей, которые финансируют социальные проекты, принимают участие в реализации благотворительных и волонтерских инициатив. И таких предпринимателей государство будет всегда отмечать и поддерживать.

Мне понятны искренние, благородные мотивы бизнесменов, которые на свои деньги возводят в регионах мечети. Но ведь не менее благородным и полезным делом стало бы строительство новых школ, общежитий, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов. Уверен, что потомки будут благодарны именно за такие конкретные дела.

Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам. Только в этом случае можно будет говорить о появлении действительно новой по духу национальной буржуазии, способной к созиданию конкурентоспособной экономики и готовой честно служить своему народу.

Уважаемые друзья!

Не имея четких ценностных ориентиров, невозможно выбиться в лидеры и совершить рывок в развитии. Только что Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева предложила утвердить перечень общенациональных ценностей, приведя в пример международный опыт. Знаю, что в ходе дискуссий подобные идеи высказывали и другие члены Национального курултая: Дихан Камзабекулы, Мурат Абенов, Шаймардан Нурумов.

В своих выступлениях я регулярно поднимаю вопрос формирования новой общественной этики. Однако искусственно навязать гражданам те или иные ценности крайне сложно, если не сказать, невозможно.

Политические реформы реализуются посредством законодательных и институциональных преобразований. Но когда речь идет об общественной этике, изменением законов не обойтись. Здесь требуется более тонкая работа, и члены Национального курултая могли бы принять в ней самое активное участие.

Важно, чтобы в обществе укоренились созидательные установки, бесповоротно ушли в прошлое архаичные стереотипы и разрушительные модели поведения. Надо прекратить бесконечные стенания, критиканство, чем страдают некоторые представители творческой интеллигенции и даже государственные служащие, а перейти на конструктивную тональность при обсуждении актуальных общественных проблем.

В конце концов, нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид. Нация, желающая занять достойное место в мировом сообществе, должна уверенно смотреть вперед, избавившись от истощающих ее потенциал комплексов и предрассудков. Обобщив все мнения и предложения, хочу выделить следующие ключевые ценности, определяющие образ нашей нации.

В первую очередь это НЕЗАВИСИМОСТЬ и ПАТРИОТИЗМ. Важно, чтобы все граждане понимали глубокое значение Независимости, на словах и на деле воплощали в себе искреннюю любовь к Родине.

Сохранить и преумножить достижения нашей священной Независимости – а это самая важная задача – можно только посредством гармоничного сочетания усилий справедливого государства и ответственных, патриотичных граждан, а также постоянной адаптации нашего культурного кода к требованиям времени.

Мы как нация, как ответственный член международного сообщества должны всегда быть готовыми отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и Независимость государства. Это особенно актуально сейчас, когда в мире все чаще стали апеллировать к принципу «не сила права, а право силы», и допускают рассуждения о, дескать, второсортных с точки зрения суверенности государств, которым уготована участь сателлитов.

Вы сами видите, какой жесткой стала глобальная конкуренция за ресурсы, инвестиции, транспортную логистику и коммуникации. Прежние представления о международных проблемах и способах их урегулирования, в том числе о нынешних региональных конструкциях как о панацее для решения всех экономических и политических проблем уже выглядят идеалистическими, даже наивными в контексте современной сложной и противоречивой эпохи.

Нам нужен комплексный анализ событий в мире и их последствий для национальных интересов Казахстана. Это задача профильных ведомств, ученых и политологов.

Наша страна остается приверженной двустороннему и многостороннему сотрудничеству посредством конструктивного диалога, активной дипломатической и внешнеэкономической деятельности. В фокусе нашего внимания остаются интеграционные процессы на евразийском пространстве и в центрально-азиатском регионе.

Казахстан, безусловно, внесет свой положительный вклад в развитие сотрудничества между тюркскими странами. В основе всех решений нашего государственного аппарата, будь это внутренняя или внешняя политика, должны находиться фундаментальные общенациональные интересы, а не популизм и конъюнктурные соображения. Каждому государственному решению должен предшествовать всесторонний анализ его содержания и последствий. Особенно это касается внешнеполитической сферы, поскольку должным образом задокументированные решения международных саммитов с соответствующими обязательствами, по сути, носят необратимый характер.

Следующими нашими базовыми ценностями выступают ЕДИНСТВО и СОЛИДАРНОСТЬ.

Наша сила в единстве. Во все времена самые сложные испытания наш народ преодолевал именно благодаря единству. И сегодня, в условиях новых беспрецедентных вызовов, эта ценность обретает особое значение.

Казахстан – наш общий дом. Поэтому каждый гражданин должен относиться к судьбе страны как к своей судьбе. Наша сила в солидарности, которая лежит в основе всей социальной политики. И государство, и общество всегда готовы поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи.

Солидарность ярко проявляется в неустанной деятельности наших волонтеров, вдохновленных искренним стремлением помогать другим, в благотворительных инициативах бизнеса и добрых поступках всех неравнодушных граждан. Такие благородные качества, как сочувствие, сострадание, отзывчивость, всегда будут свойственны нашей нации.

К нашим фундаментальным ценностям относятся СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, которые являются моральным компасом государства и общества, необходимым для достижения социального равенства, мира и гармонии.

Как Глава государства своей главной миссией я вижу построение Справедливого Казахстана. На основополагающие принципы справедливости ориентируюсь с первых дней своего президентства. Целостное концептуальное оформление эта идея получила в сентябрьском Послании 2022 года. В этой связи слышу мнения, что использование в политической риторике и практике понятия «справедливость» якобы влечет за собой определенные риски, порождая чрезмерные ожидания и усиливая требования к власти.

Полагаю, это упрощенное понимание и трактовка справедливости как, главным образом, равного распределения благ и ресурсов. В то же время, по моему глубокому убеждению, справедливость – это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности.

Справедливость и ответственность – неразрывные понятия, потому что справедливость не может существовать без ответственности. Именно ответственное отношение к своему делу, к своим обязанностям является необходимым условием успеха каждого гражданина и всей нации. В этом заключается сила справедливости.

Еще одна наша основополагающая ценность – ЗАКОН и ПОРЯДОК.

"Перед законом все равны" – этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса. Закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. Любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться.

Мы будем неизменно следовать принципу: "созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет". Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе.

Одним из наглядных показателей уровня правовой культуры является практика вождения автомобилей нашими гражданами. За массовое нарушение правил дорожного движения и повсеместное хамство на дорогах мы ежегодно расплачиваемся очень дорогой ценой – жизнями и здоровьем тысяч людей, детей. Это трагедия не только для отдельных семей, но для всей нашей страны.

Порядок есть там, где есть дисциплина. Зачастую в критических ситуациях именно дисциплинированность граждан становится главным фактором их безопасности. Во время недавнего землетрясения в некоторых алматинских школах и даже дошкольных учреждениях дети проявили высокий уровень организованности. Это наглядно показало, что приучать к дисциплине нужно с детских садов и начальных классов.

Важнейшими для нас ценностями также являются ТРУДОЛЮБИЕ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Настоящего успеха в жизни может добиться только трудолюбивый человек, преданный делу профессионал. Я как глава государства выступаю за то, чтобы наши граждане, в особенности молодежь, были хорошо образованными и обладали широким кругозором. Народная мудрость гласит: "Водрузи свой флаг на родной земле". Молодое поколение должно правильно понимать глубинный смысл этих слов.

Казахстан – наше священное и общее Отечество, каждый уголок нашей страны – наша родная земля. Молодежь должна одинаково хорошо себя чувствовать во всех регионах, внося вклад в развитие нашей единой и неделимой страны. Во время своих региональных поездок я замечаю, что многие молодые люди с неохотой покидают родные края.

По моему поручению в 2022 году для молодежи западных областей было выделено 10 тысяч образовательных грантов. К сожалению, значительная часть из них не была использована. Поэтому количество грантов в прошлом году пришлось сократить.

Фактически молодые люди не воспользовались предоставленными им возможностями. Каким будет мировосприятие и будущее молодежи, безвылазно просидевшей на одном месте? Ответ на этот вопрос очевиден, все понятно без слов.

На самом деле в этом есть и вина старшего поколения. Часто родители не хотят отпускать своих детей далеко от дома. Из-за чего многие молодые люди становятся неконкурентоспособными на рынке труда и вынуждены надеяться на социальную помощь и поддержку государства. Это приводит к иждивенчеству. После того, как ребенок становится взрослым, он должен покидать родительское гнездо, окрыленный своими целями и мечтами.

Нужно получать знания в других регионах и даже странах. Важно увидеть своими глазами, как живут другие народы. Следует ехать туда, где есть возможность принести наибольшую пользу себе и своей стране.

В настоящее время в северных регионах Казахстана ощущается нехватка трудовых ресурсов. Там созданы все условия для получения бесплатного образования и хорошего рабочего места. Нужно лишь правильно воспользоваться всеми предоставляемыми государством возможностями.

Мы не должны забывать, что являемся потомками номадов. Сегодня модернизированное кочевничество стало общемировым феноменом и востребованным, общепризнанным стилем жизни.

В свое время в нашей стране были те, кто позволял себе свысока смотреть на граждан соседних стран, вынужденных работать за рубежом. Но по сути ведь эти люди получают в других странах хороший трудовой опыт, новые знания, востребованные навыки. Тем самым они вносят значимый вклад в развитие экономик своих стран.

Только в США сейчас проживают тысячи граждан из соседних центрально-азиатских республик. Многие успешно ведут там собственный бизнес, занимаются торговлей, среди них появляются состоятельные люди. И они не оторвались от своих корней, не потеряли свою национальную идентичность.

В поисках достойного заработка не считают зазорным переезжать в другие страны и граждане развитых государств. Именно такие мобильные, открытые миру, восприимчивые ко всему новому люди во всем мире называются современными кочевниками – Modern Nomads.

В последние годы наша молодежь тоже чаще и больше стала выезжать за рубеж. Это общемировая тенденция. На данный момент около 200 тысяч казахстанцев на законных основаниях работают за границей. Но есть и те, кто трудится за рубежом без официального статуса.

Не имеет значения, кем они трудятся, каким бизнесом занимаются, потому что плохой работы не бывает. Важно, чтобы все было в рамках закона. Только в этом случае государство сможет защитить их трудовые права и, если потребуется, оказать им необходимую поддержку. Если внутри страны или за границей появляется хорошая возможность достойного легального заработка, то ее надо использовать.

Самое главное – быть ответственным гражданином, добросовестно трудиться и зарабатывать честным путем.

И, наконец, хочу выделить такие ценности, как СОЗИДАНИЕ и НОВАТОРСТВО, которые являются залогом конкурентоспособности нашей нации в быстро меняющемся мире.

Для построения прогрессивного государства необходимо, чтобы наши граждане воплощали в себе стремление к созиданию и инновационное мышление. Именно поэтому мы планомерно укореняем в обществе культ знаний, последовательно развиваем образование и науку. Опираясь на человеческий капитал, мы сможем реализовать все намеченные нами масштабные преобразования.

Наша страна богата талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах. В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия. Не случайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях.

Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.

Мы шаг за шагом приближаемся к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой являются идеи и инновации. Нам предстоит построить экономику знаний, основанную на передовых технологиях.

Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Это наша стратегическая задача. Данная технология уже в ближайшем будущем кардинально преобразит мир.

Мы должны во всем соответствовать прогрессивным стандартам современной цивилизации цифровых номадов. Считаю, что в этой сфере у нас, в силу потенциала, менталитета и таланта нашей молодежи, есть реальные шансы на "казахстанский прорыв". Где-где, но именно здесь нужно не бояться действовать масштабно и амбициозно.

Разумеется, перечисленные ценности – это не канонический реестр, а лишь ориентир для формирования нового качества нации. Каждый гражданин нашей страны должен в полной мере воплощать в себе эти идеалы, которые емко выражает выдвинутая мною концепция "Адал азамат", неразрывно связанная с идеей Справедливого Казахстана. Нам жизненно важно укоренить эти основополагающие ценности в сознании подрастающего поколения.

"Адал азамат" – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно изменить мировоззрение всех граждан и укоренить в общественном сознании новые ценности.

Если каждый гражданин будет следовать идеалам концепции "Адал азамат", мы построим справедливое общество. "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех" – это неотделимые друг от друга понятия, имеющие ключевое значение для построения прогрессивного государства.

Вопрос воспитания детей и молодежи в духе всех прогрессивных ценностей требует особого внимания. Вы знаете, что в течение последних пяти лет мы много говорили о тех или иных ценностях. И это были не рассуждения на эфемерные высокие темы, а четкая проекция для комплексной работы в идеологической сфере.

Сегодня мною обобщены все наши ключевые идеологемы и базовые ориентиры. Повторю их еще раз: это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Считаю, что, следуя этой идейной основе, наша нация сможет занять достойное место в сверхдинамичном и непредсказуемом XXI веке.

Всем уполномоченным государственным органам необходимо пересмотреть и синхронизировать свою работу в соответствии с данной платформой. В частности, Министерству просвещения следует обновить подходы к организации воспитательного процесса в школах. Надо органично интегрировать эти ценности в работу со студенческой молодежью, проводимую вузами и колледжами. Обозначенные идеалы должны лечь в основу военно-патриотических мероприятий в Вооруженных силах. Огромное значение имеет популяризация наших фундаментальных ценностей посредством СМИ и креативной индустрии, в особенности кино, музыки, литературы. От профильного ведомства требуются оригинальные проекты, которые будут востребованы у аудитории.

В укоренении новой общественной этики большую роль играют не только центральные органы, но и региональные власти. Центр и регионы должны действовать в тесной связке. К примеру, в вопросах стимулирования трудовой миграции внутри страны нужны скоординированные усилия Министерства труда и социальной защиты населения и акиматов областей.

Представленная система ценностей может стать ориентиром для просветителей и общественных активистов. Надо искать, предлагать и продвигать эффективные механизмы культивирования в обществе прогрессивных установок, чтобы они стали неотъемлемой частью нашего менталитета. Вы, члены Национального курултая, должны быть в авангарде этой сложной и важной работы.

Указанные ценности не заимствованы извне, не оторваны от реальности, а обусловлены нашей историей, культурой, устремлениями в будущее и поэтому отвечают интересам всех граждан.

Государственный аппарат и все здоровые общественные силы должны действовать единым фронтом для их широкого продвижения. Поручаю Администрации президента взять на контроль данную работу и сформировать комплексный план, направленный на реализацию поставленных в идеологической сфере задач.

Уважаемые друзья!

Обозначенные мною инициативы являются лишь частью большой работы по всесторонней модернизации страны. Однако все еще есть множество социально-экономических проблем, которые непосредственно влияют на жизнь граждан. Они решаются постепенно, устранить их в один день невозможно. Для этого нужно время, понимание и терпение.

Положение усугубляется беспрецедентно сложной ситуацией в мире. Порой появляются безответственные заявления некоторых политиков, играющие на руку различного рода подстрекателям. Перед нами три пути: деградация, застой и прогресс. И мы выбираем прогресс. Это тернистая дорога, на которой нас ждет много трудностей. Но мы, несмотря ни на что, должны идти только вперед.

За последние пять лет мы реализовали много важных инициатив, значительно изменивших политическую жизнь в стране и улучшивших социальное самочувствие граждан. И такая работа будет продолжена.

Правительству предоставлены все возможности для проведения кардинальных реформ в экономике. Уверен, в скором времени это даст свои положительные результаты. Однако надо понимать, что главное – это поставить четкую цель и стремиться к ней. Крайне важно, чтобы граждане знали и видели куда, в конечном счете, движется страна.

Конечно, образ будущего нашей страны многогранен, и каждый его может воспринимать по-своему. Но его основные контуры можно очертить в виде триады: "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация". Эти три элемента тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Наша страна продолжит неуклонно следовать намеченным стратегическим курсом. Мы построим справедливое государство с сильными демократическими институтами и развитой правовой системой, обеспечивающей торжество закона и порядка – фундаментального принципа нашей политики.

Мы создадим общество равных возможностей для всех и каждого, в котором ответственные граждане усердным трудом вносят свой весомый вклад в развитие страны. Мы будем оберегать мир и согласие в стране, твердо следуя принципу "единство в многообразии". Продолжим выполнять свою почетную миссию сближения различных религий и конфессий, налаживания диалога по самым актуальным проблемам современности.

Мы будем строить открытую, развитую экономику, обеспечивающую рост благосостояния наших граждан, привлекательную для предпринимателей, инвесторов и талантов со всего мира.

Всем обществом продолжим борьбу против коррупции. Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее для нас и наших потомков.

Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Следуя этим установкам, наша нация непременно расширит горизонты развития, а каждый ответственный гражданин своим честным трудом добьется заслуженного успеха.

Недавно я встречался с членами Президентского молодежного кадрового резерва и высказал им пожелание, которое сегодня хочу повторить для всей молодежи нашей страны.

Будущее Казахстана – в ваших руках. Пройдет немного времени, и именно вам предстоит управлять страной. Вы должны уже сейчас осознавать эту ответственность и всегда быть готовыми исполнить свою историческую миссию.

Мы должны стать народом-созидателем. Основа для этого есть, ведь в калейдоскопе веков менялась форма нашей государственности, а ее стержень и дух оставались неизменными. Мы как прогрессивная нация должны смотреть только вперед, много трудиться, постоянно учиться и быть едины в своих устремлениях. Только так мы построим сильную страну, обеспечим ее светлое будущее.

Уважаемые участники заседания!

Национальный курултай сформировался как системный общественный институт, члены которого стали единой командой, поднимая важные вопросы развития страны. Вы даете ценные предложения, реализуете востребованные инициативы.

В эти дни вами также было высказано много новых идей. Все они будут детально рассмотрены, по наиболее актуальным из них будут приняты конкретные меры. Считаю, что деятельность Национального курултая весьма эффективна. Нужно не сбавлять темпы и дальше работать в таком же ключе.

Для участия в сегодняшнем мероприятии по моему поручению приглашены представители общественности Атырауской области, среди которых есть гражданские активисты, поднимающие экологические проблемы.

Мне известно, что жители региона озабочены неблагоприятной экологической ситуацией в области. В областном центре необходимо модернизировать системы водоснабжения и водоотведения – они сильно изношены, из-за чего происходит загрязнение реки Жайык.

В Атырау также есть проблемы с сортировкой и переработкой мусора. Поэтому акимату в короткие сроки необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса, а также рекультивировать действующий полигон. Все эти вопросы будут обязательно решены. Сейчас идет конкретная работа в данном направлении. Поручаю правительству и акимату региона в полной мере реализовать поставленные задачи – это будет на моем личном контроле.

Развитию Атырауской области нужно уделить особое внимание. Правительство и акимат будут работать по специальному плану. В свое время мною давалось поручение построить в Атырау онкологический центр. Однако из-за проблем с финансированием реализация проекта затянулась. Для его завершения привлечены средства недропользователей, и объект будет построен в следующем году.

По информации акима области, также решен вопрос с финансированием строительства радиологического корпуса, которое закончится уже до конца текущего года. Выражаю признательность всем гражданам и компаниям, поддержавшим реализацию данных проектов. Кроме того, в этом году в области будут сданы в эксплуатацию несколько поликлиник, реабилитационный центр и другие социальные объекты.

Уважаемые друзья!

Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику.

Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана, и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау.

Пусть пост Ораза принесет верующим благословение!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!