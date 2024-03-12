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"Откуда еще два?": Бектенов нашел "лишние" заводы ТБО в докладе министра

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Ерлан Нысанбаев
Ерлан Нысанбаев. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

На заседании правительства глава Минэкологии доложил о строительстве заводов по переработке твердых бытовых отходов. После доклада у премьера возник к нему вопрос, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что по переработке ТБО в Казахстане проработаны 45 проектов - из них 37 будут новопостроенными заводами, еще 8 - модернизированными действующими заводами.

"Согласно представленной ранее информации, будет построено 35 заводов (ТБО - прим. ред.). А в вашем докладе вы сказали, что будет построено 37 новых заводов. Откуда еще два завода?" - поинтересовался премьер-министр Олжас Бектенов.

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев ответил, что еще два завода добавили по Астане.

"Вчера добавляли в доклад. Слайды были предоставлены на прошлой неделе", - ответил он.

Премьер поинтересовался, действительно ли за представленными цифрами стоят "конкретные проекты".

"С данными проектами ежедневно с каждым акиматом прорабатывается, с соответствующим заместителем акима области, а также совместно с сотрудниками соответствующих управлений. Каждый проект был рассмотрен. Здесь степень готовности данных проектов очень высокая", - заявил Нысанбаев.

Напомним, ранее премьер-министр Бектенов раскритиковал то, как выглядят населенные пункты. Он отметил, что казахстанцы вынуждены сталкиваться с неудобствами - от отсутствия тротуаров и остановок до нехватки мест отдыха.

До этого глава правительства не согласился с предложением создать в Казахстане два новых ведомства, объяснив, что на это потребуются дополнительные затраты.

В конце февраля Бектенов лично проверил, как исполняется поручение президента - во время визита в ЗКО он ознакомился с ходом работ по обеспечению продовольственной безопасности.

А в середине февраля премьер-министр поручил главе МЧС наказать чиновников за неисполнение мероприятий по подготовке к паводкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2066787-otkuda-esche-dva-zavoda-bektenov-nashel-lishnie-zavody-tbo-v-doklade-ministra/

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