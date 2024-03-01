"Судьбоносный период": Токаев поблагодарил казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт поздравил казахстанцев - 1 марта в стране празднуют День благодарности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, глава государства отметил, что День благодарности - важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа.

"Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации.

Милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь – эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний.

Сегодня мы твердо следуем по пути построения Справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего.

Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей. Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана.

Желаю вам счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении президента.

День благодарности в Казахстане отмечают с 2016 года - праздник был утвержден к двадцатилетнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана.

Как уточняет "Казинформ", День благодарности стал днем выражения уважения и благодарности казахстанской земле и казахскому народу, принявшему сотни тысяч представителей различных этносов, принудительно переселенных в Казахстан.

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