Токаев дал ряд поручений главе Агентства по делам госслужбы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2023 год и ознакомился с планами на предстоящий период.

Председатель агентства Дархан Жазыкбай доложил президенту о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной моделей.

Также была представлена информация о мерах, нацеленных на формирование открытого государственного аппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников ВУЗов на низовые должности.

Глава государства был ознакомлен с результатами пилотного проекта отбора на государственную службу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей. В этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех государственных органах.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о деятельности Агентства в сферах контроля качества оказания государственных услуг, дебюрократизации системы управления.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса одобрили проект закона, которым пересматриваются условия приема на госслужбу тех, кто был уволен за дискредитирующий проступок.

Также отметим, что еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата.

После этого сообщалось о том, что число различных комиссий было сокращено с 70 до 25. Аналогичная работа началась и в министерствах. Также сообщалось о разработке нового регламента правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов.

По данным с официального сайта ведомства, Агентство по делам государственной службы осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.