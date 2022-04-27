Дебюрократизация в Казахстане: более чем в 2 раза сократили число комиссий при правительстве

Совещание по вопросам дебюрократизации госапарата. Фото: официальный сайт правительства РК

Совещание по вопросам дебюрократизации деятельности госаппарата прошло под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

В ходе совещания было отмечено, что для исполнения соответствующего указа главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий.

Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

Так, на сегодняшний день постановлением правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.

Разрабатывается новый регламент правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.

Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной системы "Е-өтініш".

"План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов", — отметил премьер-министр РК.

Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967098-debyurokratizatsiya-v-kazahstane-bolee-chem-v-2-raza-sokratili-chislo-komissiy-pri-pravitelstve/