Провинившимся экс-чиновникам хотят упростить возвращение на госслужбу

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым пересматриваются условия приема на госслужбу тех, кто был уволен за дискредитирующий проступок, передает NUR.KZ.

Как отметил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК" разработан для реализации нормативного постановления Конституционного суда от 6 марта 2023 года.

"Конституционным судом рассмотрено обращение гражданина Аргумбаева о соответствии Конституции пп. 6 п. 3 статьи 16 закона "О государственной службе РК". Данная норма ограничивает в течение трех лет прием на госслужбу граждан, которые привлекались к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу. При этом на госслужбу пожизненно не допускаются граждане, уволенные за совершение такого проступка", - отметил он.

По словам главы АДГС, Конституционным судом отмечено, что право граждан на доступ к госслужбе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

"По мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административное или уголовное правонарушение, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за допущенные дисциплинарные проступки.

Положение пп. 6 пункта 3 статьи 16 закона "О госслужбе" приводит к ущемлению конституционных прав граждан и не отвечает требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности.

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда, для устранения таких недостатков законопроектом предусматривается поправки в закон о госслужбе", - указал он.

Законопроект включает в себя поправки в статьи 16, 59, 61, 64-1 закона "О госслужбе".

"Вместо бессрочного запрета устанавливается двухлетний срок ограничения принятия на госслужбу гражданина, уволенного за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу.

Вводится двухлетний срок ограничения на принятие гражданина, уволенного по отрицательным мотивам с правоохранительной службы, специальных органов и воинской службы, поскольку законопроектом меняется редакция норм по самим ограничениям", - резюмировал глава АДГС, добавив, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Отметим, в действующей редакции закона "О государственной службе" говорится, что на государственную службу в Казахстане не может быть принят гражданин:

моложе 18 лет, если законодательством РК в отношении соответствующих государственных должностей не установлены иные требования; признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; лишенный судом права занимать государственные должности в течение определенного срока; имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для занятия соответствующих государственных должностей установлены в квалификационных требованиях; отказавшийся принять на себя ограничения, установленные настоящим законом, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию его статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; который в течение трех лет перед поступлением на госслужбу привлекался к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом на государственную службу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

Однако в законе указано, что этот пункт признан не соответствующим Конституции РК нормативным постановлением Конституционного суда РК от 6 марта 2023 года.