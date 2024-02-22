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Новые правила, касающиеся рекламы в интернете, вступят в силу 2 марта в Казахстане

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Реклама в соцсетях.
Реклама в соцсетях. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Правила маркировки онлайн-рекламы вступят в силу 2 марта - подробно о нововведениях рассказала министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкульт Казахстана.

Как отметили в ведомстве, закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" был подписан главой государства 10 июля 2023 года.

Он направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

"Изученный нами международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы. Правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн сегменте Казахстана. Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы в свою очередь выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана. Правила вступят в силу 2 марта", - подчеркнула Балаева.

В соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама", "рекламный материал", "партнерский материал", "спонсорский материал", "на правах рекламы", "оплачено спонсором", "на правах PR".

"Маркировать социальную рекламу, направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) не нужно", - отметили в ведомстве.

Напомним, что летом глава государства подписал несколько законов об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

Позже экс-глава МИОР Дархан Кыдырали рассказал о нововведениях в законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062513-novye-pravila-kasayuschiesya-reklamy-v-internete-vstupyat-v-silu-2-marta-v-kazahstane/

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