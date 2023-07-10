Новый закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе прокомментировал глава МИОР

Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Сегодня главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". О новом законе министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали написал на своей Facebook-странице и дал разъяснения.

"Как известно, на сегодняшний день социальные сети стали основным источником информации, которая формирует общественно-политическую повестку.

Под влиянием кардинальных изменений в ландшафте коммуникаций, сфера масс-медиа, называемая "барометром общественного настроения", кардинально изменилась. Так, по данным Digital news report, который буквально вчера был опубликован Reuters Institute, в мире на 30 процентов увеличилось количество знакомств с новостями через социальные сети", – говорится в публикации.

По словам министра, закон направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Казахстане, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы.

Отмечается, что законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятому Европейским союзом закону Digital Services Act или закону "О цифровых услугах".

Кроме того, как подчеркнул министр, в рамках закона будут приняты необходимые меры по снижению тенденций теневой экономики и борьбе с онлайн-мошенничеством.

"Другими словами, ответственность в офлайн-жизни будет также предусмотрена и в онлайн-мире.

Закон позволит наладить эффективное сотрудничество и взаимодействие с онлайн-платформами для полноценной реализации прав и свобод граждан. При этом уже всемирно известные социальные сети и онлайн-платформы выразили желание сотрудничать, некоторые из них назначили представителей", – добавил Дархан Кыдырали.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028101-novyy-zakon-ob-onlayn-platformah-i-onlayn-reklame-prokommentiroval-glava-mior/