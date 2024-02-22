Токаев встретился с главой QazaqGaz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период.

Президенту было доложено о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.

Как сообщил Санжар Жаркешов, группой компаний QazaqGaz построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, которые имеют социальное и экономическое значение для развития регионов.

Глава государства был проинформирован о работе по газификации страны: в 11 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек. Также за прошлый год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге. Вместе с тем АО "НК "QazaqGaz" в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.

Кроме того, президенту была представлена информации о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что при прохождении пиковых нагрузок на газотранспортную систему в период аномально низких температур национальная компания в полном объеме удовлетворила потребности внутреннего рынка и обеспечила бесперебойное газоснабжение жителей страны.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли, в том числе стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, расширение ресурсной базы, решение системных проблем отрасли и улучшение ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, в конце ноября прошлого года появились слухи о задержаниях сотрудников и руководства QazaqGaz.

Позже в Антикоре заявили о начатом досудебном расследовании в QazaqGaz из-за возможного злоупотребления полномочиями в подведомственных АО организациях. Однако отметили, что по данному делу никто не задерживался, обвинения не предъявлены.

Слухи также комментировали представители самой компании.

На официальном сайте компании говорится, что акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz"– основная газовая компания Казахстана, представляющая интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Компания осуществляет деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.