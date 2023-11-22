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О начатом досудебном расследовании в QazaqGaz заявили в Антикоре

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Папка лежит на столе
Папка. Иллюстративное фото: polisia.kz

На брифинге Антикора заявили о начатом досудебном расследовании в QazaqGaz из-за возможного злоупотребления полномочиями в подведомственных АО организациях, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях распространяется с утра информация о якобы задержании сотрудников и руководства в АО QazaqGaz, в связи с этим хотим сообщить, что осуществляется досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями работников подведомственных организаций.

Следственные мероприятия проводились для объективности и всестороннего исследования обстоятельств дела. По данному делу никто не задерживался, обвинения не предъявлены. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заявил официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов.

Распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию о задержании руководства АО "QazaqGaz" также прокомментировали в пресс-службе самой компании.

"Касательно распространившейся сегодня информации в СМИ и Telegram-каналах о якобы задержаниях в QazaqGaz по фактам возможного злоупотребления полномочиями работниками подведомственных организаций… упомянутые в информационных сообщениях руководитель аппарата Дидар Сагимбеков и генеральный директор ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" Ернар Кулкыбаев находятся на рабочем месте и работают в штатном режиме", – сообщили в компании.

На официальном сайте компании говорится, что акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" - основная газовая компания РК, представляющая интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Компания осуществляет деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047042-o-nachatom-dosudebnom-rassledovanii-v-qazaqgaz-zayavili-v-antikore/

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