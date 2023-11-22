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На информацию о задержаниях в QazaqGaz отреагировали в компании

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QazaqGaz
QazaqGaz. Фото: instagram.com/qazaqgaz.kz

Распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию о задержании сотрудников АО QazaqGaz прокомментировали в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

"Касательно распространившейся сегодня информации в СМИ и Telegram-каналах о якобы задержаниях в QazaqGaz по фактам возможного злоупотребления полномочиями работниками подведомственных организаций.

Упомянутые в информационных сообщениях руководитель аппарата Дидар Сагимбеков и генеральный директор ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" Ернар Кулкыбаев находятся на рабочем месте и работают в штатном режиме.

Добавлю, что QazaqGaz проводит прозрачную и жесткую политику, направленную на борьбу с коррупцией и иными коррупционными нарушениями, а также оказывает всестороннее содействие досудебному расследованию", – сообщил руководитель пресс-службы компании Максат Тулегенов в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, сегодня в Антикоре заявили о начатом досудебном расследовании в QazaqGaz из-за возможного злоупотребления полномочиями в подведомственных АО организациях.

При этом в ведомстве также сообщили, что по данному делу никто не задерживался, обвинения не предъявлены.

На официальном сайте компании говорится, что акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz"основная газовая компания Казахстана, представляющая интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Компания осуществляет деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047059-na-sluhi-o-zaderzhanii-rukovodstva-qazaqgaz-otreagirovali-v-kompanii/

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