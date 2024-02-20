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Проживание главы ЗКО в "VIP-резиденции" объяснили в акимате

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Резиденция для высокопоставленных гостей в ЗКО
Резиденция в Уральске. Фото: time.kz

В пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области разъяснили ситуацию по поводу проживания главы региона Наримана Турегалиева в резиденции в Уральске, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее стало известно, что аким ЗКО Нариман Турегалиев проживает в резиденции в Уральске. Годовое содержание объекта обходится местному бюджету в 100 млн тенге – об этом сообщал сам глава региона. Отмечалось, что отказаться от содержания объекта невозможно.

Кроме того, сам аким подтверждал, что сейчас в резиденции проживает он сам, так как другого жилья у него нет, а коммунальные услуги он оплачивает из своего кармана.

В пресс-службе областного акимата также разъяснили ситуацию с "VIP-резиденцией".

"Объект, о котором идет речь, расположен в микрорайоне Самал в Уральске и предназначен для пребывания охраняемых лиц. Данный объект функционирует с 1990 года.

Отметим, что Западно-Казахстанская область, располагая выгодным географическим положением и являясь приграничным регионом, имеет налаженное многовекторное экономическое сотрудничество, в том числе в сфере образования, культуры, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

На территории области проходят различные мероприятия высокого уровня, в том числе форумы международного сотрудничества, фестивали культуры и искусства, встречи с иностранными инвесторами", – говорится в пресс-релизе.

Однако при этом, как отметили в акимате, в области отсутствует инфраструктура, которая соответствует международным стандартам и этикету.

"Поэтому объект используется по назначению для размещения делегаций и обеспечения соответствующей охраны с целью реализации требований, предусмотренных нормами законодательства Республики Казахстан", – гласит ответ.

В пресс-службе акимата добавили, по закону "О госслужбе в РК", при ротации в другой населенный пункт госслужащих обеспечивают служебным жильем согласно закону "О жилищных отношениях".

"В связи с тем, что Нариман Турегалиев до своего назначения акимом ЗКО проживал в Астане, на период осуществления полномочий он был размещен на территории для охраняемых лиц. Подчеркнем, что глава региона оплачивает коммунальные услуги из личных средств на основании приборов учета", – сообщается в пресс-релизе.

В акимате также отметили, что ежегодные расходы по содержанию объекта (коммунальные услуги, благоустройство, ремонт и содержание, заработная плата, налоги и обязательные платежи) составили в 2023 году 89,7 млн тенге, в плане на 2024 год – 85,2 млн тенге.

Напомним, что Нариман Турегалиев занимает пост акима Западно-Казахстанской области с декабря 2022 года.

Добавим, год назад стало известно, что по поручению Касым-Жомарта Токаева резиденции президента в пяти городах Казахстана (Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе) будут переданы детям. В акиматах отметили, что перед передачей объектов нужно переоформить их статус, поставить на баланс. Однако сколько времени это займет, ответить затруднились.

Осенью сообщалось, что решилась судьба одного из коттеджей в президентской резиденции в Актобе. По подсчетам чиновников, в бывшем гостевом доме смогут разместиться примерно 25 детей. Рассматривался вопрос по выделению земельного участка для отдельного подъездного пути к зданию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062057-prozhivanie-glavy-zko-v-vip-rezidentsii-obyasnili-v-akimate/

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