Аким ЗКО живет в VIP-резиденции

Аким ЗКО проживает в VIP-резиденции в Уральске. Ее годовое содержание обходится местному бюджету в 100 млн тенге, но отказаться от содержания объекта невозможно, передает газета "Время".

Как сообщает издание, комплекс в Уральске, предназначенный для проживания высокопоставленных гостей во время их рабочих командировок в Западно-Казахстанскую область, построили 20 лет назад.

Невозможно сказать достоверно, сколько раз там ночевали официальные лица. Скорее всего, это происходило нечасто. Как правило, деловые визиты высокопоставленных чиновников в регион носят кратковременный характер и ограничиваются рабочим днем.

Однако содержание жилого комплекса ежегодно обходится казне в 100 млн тенге. Об этом глава региона Нариман Турегалиев сообщил во время брифинга по итогам 2023 года.

Несмотря на малоактивную эксплуатацию, отказаться от содержания резиденции область не может.

"Это особо важный объект, в котором есть особый порядок, предусмотренный законодательством. Здание предназначено для государственных лиц, когда они приезжают. Куда мы их поведем?" - задался вопросом аким ЗКО и заключил, что передавать резиденцию не планируется.

Отвечая на вопросы журналистов, Нариман Турегалиев подтвердил, что сейчас в резиденции проживает он сам, так как другого жилья у него просто нет. Коммунальные услуги, подчеркнул глава региона, он оплачивает из собственных средств.

Год назад стало известно, что по поручению Касым-Жомарта Токаева резиденции президента в пяти городах Казахстана (Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе) будут переданы детям. В акиматах отметили, что перед передачей объектов нужно переоформить их статус, поставить на баланс. Однако сколько времени это займет, ответить затруднились.

Осенью сообщалось, что решилась судьба одного из коттеджей в президентской резиденции в Актобе. По подсчетам чиновников, в бывшем гостевом доме смогут разместиться примерно 25 детей. Рассматривался вопрос по выделению земельного участка для отдельного подъездного пути к зданию.