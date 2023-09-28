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Резиденции президента – на нужды детей: озвучены подробности по одной из них

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Коттедж в резиденции
Коттедж в резиденции. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Решилась судьба одного из коттеджей в президентской резиденции в Актобе – в нем теперь планируют разместить детей. Ранее такое поручение дал Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте телеканала КТК.

В коттедже, расположенном в президентской резиденции в Актобе на берегу реки Каргалы, по решению местных властей разместят детей. Сама резиденция, по информации телеканала, находится на балансе местной компании, только один коттедж, о котором идет речь, принадлежит государству.

По подсчетам чиновников, в бывшем гостевом доме смогут разместиться примерно 25 детей. Когда их туда поселят, в акимате пока не знают.

"На территории АО "Казхром" находится объект, принадлежащий государственному учреждению, составляющий (площадь которого составляет – прим. ред.) 500 квадратных метров. Сейчас рассматривается вопрос по выделению земельного участка для отдельного подъездного пути к этому дому. Получается, там только 40% – жилая площадь, то есть, условно говоря, там будут размещаться 25 детей", – говорит замруководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рыскельдин.

Расположенную в живописном месте резиденцию построили 15 лет назад. Там принимали высокопоставленных чиновников, также в одном из домов вместе со своей семьей проживал экс-аким области Ералы Тугжанов.

Источник: КТК

Напомним, в феврале стало известно, что по поручению Касым-Жомарта Токаева резиденции президента в пяти городах Казахстана будут переданы детям.

Так, помимо вышеупомянутой резиденции в Актобе, речь также шла о тех, что расположены в Актау, Атырау, Костанае и Таразе.

В Актау, например, объект стоит на берегу Каспия. За годы своего существования президенты бывали здесь лишь несколько раз. В Жамбылской области чиновники рассказали, что на содержание расположенной там резиденции ежегодно тратилось около 50 млн тенге.

Также в акиматах тогда затруднились ответить, сколько времени займет передача объектов на нужны детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038669-rezidentsii-prezidenta-v-kazahstane-otdadut-na-nuzhdy-detey-ozvucheny-podrobnosti-po-odnoy-iz-nih/

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