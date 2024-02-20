"Готовность остается только на бумаге": Бектенов раскритиковал подготовку регионов к паводкам

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал ежегодную подготовку к паводкам в Казахстане и дал ряд поручений, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер Олжас Бектенов заявил, что, согласно прогнозам, этой весной существуют большие риски паводков – обильные снегопады и дожди усилили вероятность подтоплений.

При этом, по его словам, в отдельных областях деньги на вывоз снега выделяются только для крупных городов и областных центров, а в селах вопрос остается открытым.

"Акимам регионов необходимо принять меры по своевременному вывозу снега, особенно в сельской местности. Надо отметить, что уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и перелива дорог в ряде регионов. Риски осложнения паводков сохраняются в 217 населенных пунктах страны.

При этом в последние годы угрозы паводка сохраняются в одних и тех же городах и селах. К примеру, в течение 4 лет поселок Карамырза в Костанайской области регулярно подвергался подтоплениям. В текущем году эта угроза для него сохраняется.

Поселки Ягодное Акмолинской области, Екидин в Костанайской области, Оймауыт, Жарык, Утек и Кумтогай в Актюбинской области ежегодно оказываются изолированными из-за затопления идущих к ним дорог. Акиматы, зная эти проблемы, никакие меры не принимают", – заявил Бектенов.

Премьер поручил акимам держать вопрос паводков на личном контроле.

"МЧС ежегодно проверяется готовность к паводковому периоду в рамках республиканского командно-штабного учения "Көктем". Все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам, а в итоге – пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура.

Это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге.

Нам нужны действенные меры. Поэтому МЧС нужно пересмотреть формат проведения учения, а акиматам регионов нужно изучить все причины паводков и обеспечить качественную готовность к ним. До "большой воды" осталось совсем мало времени", – подчеркнул глава кабмина.

Касательно паводков премьер дал следующие поручения

– МЧС и акиматам:

сконцентрировать специальную и инженерную технику;

договориться с бизнесом об использовании их техники в качестве резерва;

обеспечить запасы необходимых материалов вблизи наиболее опасных участков;

заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано и подготовить там нужные запасы продуктов питания и лекарств;

подготовиться к проведению взрывных работ на реках восточных, северных и центральных регионов страны.

– совместно с Министерством культуры и информации:

с сегодняшнего дня начать повсеместное информирование населения о правилах поведения при угрозе, подтоплениях и эвакуации;

становить четкую обратную связь с населением и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью.

– Минтранспорта:

осуществлять круглосуточный мониторинг состояния дорог и мостов;

принять все необходимые меры по оперативному восстановлению в случае их размытия.

Также сегодня глава МЧС отчитывался премьеру о том, насколько его ведомство готово к паводкам.

Ранее Аринов называл регионы Казахстана, где существуют наибольшие риски паводков. Он перечислил десять областей.

При этом Олжас Бектенов заявлял, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но часть из них так и не исполнены.

Он поручил внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий.

О прогнозах, касательно паводковой ситуации, ранее казахстанцев предупреждали и представители "Казгидромета".