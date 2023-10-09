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Факты незаконного начисления премий и выплат выявили в КТЖ

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Транспортными прокурорами в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" выявлены факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Дархана Дуйсембая, в Акмолинском филиале предприятия на протяжении семи лет выплачивались денежные средства пенсионерке после ее смерти.

"В Караганде руководитель кадрового подразделения путем внесения своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников в течение пяти лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму более 1 млн тенге", - сообщил Дархан Дуйсембай.

По актам прокурорского надзора принимаются меры по возврату незаконно выплаченных сумм, назначены аудиторские проверки. Начато досудебное расследование.

По информации официального сайта, ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" создано путем преобразования акционерного общества в товарищество с ограниченной ответственностью с 28 августа 2020 года.

Акционерное общество "КТЖ-Грузовые перевозки" было создано в июне 2016 года в результате реализации проекта по поэтапному переходу к целевой организационной структуре в рамках Программы трансформации бизнеса. Данный проект позволил оптимизировать ряд дочерних организаций АО "НК "КТЖ".

В структуре ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" имеется филиальная сеть, сформированная из отделений дорог и локомотивных депо, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог Казахстана и предоставляющая полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

Постановлением правительства РК от 29 сентября 2017 года ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" присвоен статус национального перевозчика грузов, перед которым стоят задачи: выполнение воинских и специальных перевозок, плана формирования поездов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040135-fakty-nezakonnogo-nachisleniya-premiy-i-vyplat-vyyavili-v-ktzh/

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