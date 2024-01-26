Сейсмологические аспекты национальной безопасности: о визите президента Токаева в Алматы

Глава государства посетил с кратким рабочим визитом южную столицу страны, лично проинспектировав ход выполнения ключевых проектов жизнеобеспечения Алматы, и провел совещание по сейсмическим угрозам и рискам, где дал нелицеприятную оценку уполномоченным органам в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями и поставил знак равенства между национальной и сейсмической безопасностью.

Сейсмобезопасность в приоритете

Ключевым пунктом повестки посещения Алматы стали вопросы обеспечения сейсмической безопасности. Недавнее землетрясение, посеявшее панику среди жителей города, выявило большие провалы в работе ответственных госорганов и служб крупнейшего мегаполиса Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе проведенного им в Алматы республиканского совещания с высшими чиновниками сферы ЧС, акимами всех уровней, руководящим звеном Администрации президента и Совета безопасности обратил внимание на неподготовленность как граждан, так и властных структур к разрушительным землетрясениям.

«К примеру, у большинства людей не были готовы даже «тревожные чемоданчики». Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах… Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране», - отметил глава государства.

О дырах в сейсмобезопасности

Президент в своем докладе подверг строгой критике алгоритмы оповещения населения о ЧС, недостаточное материально-техническое обеспечение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как в отношении сети сейсмического мониторинга, так и оснащения корпуса спасателей современными техническими средствами и амуницией. Основная недоработка – несвоевременность оповещения, которая привела к массовому паническому поведению, а также отсутствие в оповещениях информации по самым значимым вопросам – «Как действовать?» «Можно ли возвращаться в дома?» «Куда идти, чтобы получить помощь?»

Вместо этого преобладала информация описательного характера – сколько баллов, расположение эпицентра, сила толчков, что в час Х не представляет ценности для людей, которым нужно практическое руководство к действию, а не аналитика и статистика. Еще было отмечено вмешательство провокаторов и дезинформаторов, пытавшихся посеять панику через соцсети и чаты, и которые будут теперь выявлены и понесут заслуженное наказание.

Кстати, начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров 23 января сообщил, что «оперативными подразделениями ДП Алматы установлены личности авторов фейков, принимаются меры по их привлечению к ответственности».

Сейсмическая ситуация в цифрах и фактах

Согласно приведенным на совещании данным – землетрясения регулярно происходят на трети территории Казахстана. Например, за пять последних лет сейсмостанциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, преимущественно маломощных. Охват территории страны сейсмомониторингом и наблюдением явно отстает от реальных потребностей: к действующим при Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований 70 сейсмостанциям (причем шесть из них – не функционируют), согласно расчетам специалистов, требуется установка еще 285 сейсмостанций.

Есть серьезные недочеты во внедрении автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алматы, хотя ее создание заложено в Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021–2023 годы, оформленный совместным приказом сразу семь министерств. При этом мероприятие значится исполненным, средства освоены, акт приема подписан. Генеральная прокуратура и Антикор получили задание разобраться в месячный срок, на что были потрачены средства и почему система не сработала.

Неслучайно, многими экспертами была отмечена «показушность» в работе органов ЧС и акиматов. Так, в своей публикации в соцсетях политический аналитик, депутат мажилиса парламента РК Юлия Кучинская сообщила следующее: «Один большой вывод: мы не готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций. Причем, как оказали не готовы и в ходе лесных пожаров, и во время аварий на ТЭЦ, и во время ковида и даже, когда «вдруг» выпадает обильный снег. Причем не готовы, начиная с прогнозирования и предупреждения ЧС, информирования граждан, взаимодействия отдельных структур и ликвидации последствий».

Поручения в контексте конкретных мер

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по уровням власти, призванным защитить население от разгула стихии в будущем.

Первое поручение имеет концептуально-стратегический характер и касается правительства: скорректировать разрабатываемый Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы на уровне подходов в сторону конкретных мер и четких критериев оценки результатов.

Следующие поручения касаются непосредственно инфраструктуры контроля сейсмобезопасности и прогнозирования землетрясений: модернизировать сейсмологический мониторинг; форсировать создание смарт-городов, управляемых искусственным интеллектом и оснащенных самыми современными технологиями; подготовить новое поколение высококвалифицированных сейсмологов и других профильных экспертов; проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей; переселить граждан в безопасные места; отладить механизмы экстренной помощи пострадавшим и организации мобильных лечебных пунктов, сформировать достаточный материальный резерв; отработать каналы оперативного прибытия спасательных служб из других регионов в пострадавшие регионы и усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений.

Самое важное обстоятельство на случай состоявшегося стихийного бедствия – обеспечить «золотой час», который позволит оперативно с помощью правильных и своевременных действий стабилизировать ситуацию, предотвратить панику и незамедлительно приступить к широкомасштабной спасательной операции. Глава государства заострил внимание на особой ответственности правительства РК за надлежащую готовность страны и регионов к чрезвычайным ситуациям.

«Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Неуд» для МЧС

Работа чрезвычайного ведомства признана неудовлетворительной, а его министру Сырыму Шарипханову поручено перестроиться вместе с возглавляемым им министерством либо уйти, поскольку безопасность страны требует совершенно новых и высокоэффективных подходов, которые пока никак не проявлены в деятельности органов ЧС.

Алматы – предмет особого сейсмоконтроля

В заключение Касым-Жомарт Токаев призвал алматинцев к спокойствию и благоразумию, заверив их в приоритетной заботе государства о безопасности мегаполиса и напомнив о присущей алматинцам рассудительности.

Как отметил президент РК, система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией. Также он подчеркнул, что «нужно отдать приоритет Алматы как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне», и что «другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой».

Автор: Лилия Маньшина