Токаев: Мир переживает очень сложное историческое время

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания правительства заявил о необходимости реформ в каждой сфере экономики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня весь мир переживает очень сложное историческое время, в котором определяется вектор развития государств на долгие годы вперед. Мы должны идти в ногу со временем – быстро и решительно. Вместо того, чтобы тратить время на пустые слова, нужно совершать конкретные действия и проявлять политическую ответственность", - заявил президент.

Он отметил, что важно осознавать ценность каждого дня, использовать все имеющиеся возможности, чтобы не отстать в глобальной гонке конкурентоспособности.

"Чтобы добиться успеха, государство и общество должны быть едины в своих устремлениях. Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, ориентироваться на дальние горизонты.

Правительство получило достаточно полномочий. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения.

Сегодня я обозначил широкий спектр актуальных вопросов, но их, конечно же, гораздо больше. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач. В целом, необходимы кардинальные реформы в каждой сфере экономики», - сообщил Токаев.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев высказывался о приватизации предприятий. А также призвал усилить среднее предпринимательство в индустриальном секторе.