Имущество олигополии на миллиарды: "золотые участки" вдоль Каспия вернули государству

В Мангистауской области по актам надзора прокуратуры возвратили государству имущество на сумму 9 млрд тенге, в основном принадлежащее субъектам олигополии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, за 2023 год в сфере защиты общественных интересов прокурорами защищены права более 89 тыс. человек.

В сфере защиты экономических интересов по актам надзора в доход государства взыскано 1,7 млрд тенге.

Государству возвратили имущество на сумму 9 млрд тенге, в основном оно принадлежало субъектам олигополии.

"Вернули 115 земельных участков площадью 80 тыс. га, в том числе "золотые участки" вдоль Каспийского моря, принадлежавшие субъектам олигополии", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

По точечной застройке проведена масштабная работа, через суд добились сноса 32 незаконных объектов, 35 застройщиков привлекли к адмответственности с наложением штрафа, 5 застройщиков лишили лицензии на строительно-монтажные работы.

В отношении 17 инжиниринговых служб указанных застройщиков приняты меры с приостановлением деятельности на 6 месяцев.

На сумму 5 млрд тенге отменены незаконные закупки, более 200 заказчиков привлечены к административной ответственности.

Выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 500 млн тенге, уже по 5 досудебным расследованиям приняты окончательные процессуальные решения, лица признаны виновными и состоялись приговоры суда.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что акимат Актау необоснованно предоставили 21 земельный участок на побережье Каспийского моря. Об этом рассказал врио руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Шамурайт Шаменов.

Также сообщалось, что в Мангистауской области более 3 млн гектаров земли вернули в собственность государства за 3 года.

А недавно стало известно, что часть рынка "Байсат" в Алматы, которая принадлежала сыну Кайрата Сатыбалдыулы, была возвращена в собственность государства.