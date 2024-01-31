Токаев дал поручения главе "КазМунайГаза" Мирзагалиеву

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В пресс-службе Акорды заявили, что на встрече с главой государства председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев

отчитался об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год;

доложил о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти. Начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан", расширен танкерный флот совместно с партнерами из ОАЭ;

представил информацию по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии;

сообщил о прогрессе в реализации морского проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании;

отчитался о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Завершена реконструкция магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" (I очередь) и начато строительство нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.

Глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ.

Президент также отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.

Напомним, ранее мы сообщали, что управлять акциями "КазМунайГаза", выкупленными за счет средств Нацфонда, будет "Самрук-Казына".

Отчитываясь перед президентом РК о результатах по итогам восьми месяцев 2023 года в сентябре, Магзум Мирзагалиев отметил, что в Казахстане был отмечен рост по таким показателям, как добыча нефти и газового конденсата, транспортировка и переработка нефти.