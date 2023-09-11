Токаеву рассказали о запуске производства собственного бренда нефти KEBCO в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, передает официальный сайт Акорды.

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами деятельности национальной компании. За 8 месяцев 2023 года отмечен рост по таким показателям, как добыча нефти и газового конденсата, транспортировка и переработка нефти.

Магзум Мирзагалиев сообщил, что АО НК "КазМунайГаз" запустило производство казахстанского бренда нефти KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). На сегодняшний день экспорт нефти KEBCO демонстрирует устойчивый рост. При этом цена нефти KEBCO в августе текущего года превышала стоимость нефти марки Brent.

Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил президенту о темпах отгрузки горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на нужды сельхозтоваропроизводителей на период уборочных работ. В частности, на уборочную компанию "КазМунайГазом" выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива.

Президенту также была представлена информация о работе по наращиванию танкерного флота компании, в том числе крупнотоннажного, для транспортировки энергоресурсов в акваториях Каспийского и открытых морей.

Глава государства заслушал отчет о реализации национальной компанией социальных проектов в регионах присутствия. Так, президенту было доложено о старте строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена Мангистауской области и ходе реконструкции магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, повышению экспорта углеводородов и увеличению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования отрасли на глубокой переработке нефти и газа.

Напомним, в апреле прошлого года решением правления АО "Самрук-Казына" по согласованию с Администрацией президента и правительством Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз".

В июле глава кабмина Алихан Смаилов заявил, что председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Также добавим, что по информации на сайте компании, АО НК "КазМунайГаз" основано в 2002 году и представляет интересы страны в нефтегазовой отрасли.