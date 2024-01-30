Арман Жудебаев покинул пост вице-министра культуры и информации
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Арман Жудебаев освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Напомним, на должность вице-министра культуры и информации Арман Жудебаев был назначен буквально полгода назад, 10 июля 2023 года.
Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Арман Жудебаев родился 17 сентября 1986 года в городе Капшагай Алматинской области.
Трудовой путь:
С 2007 по 2009 год – артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;
С 2009 по 2013 год – преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы;
С 2013 по 2018 год – главный дирижер Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;
С 2017 по 2018 год – художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой;
С 2018 по 2023 год – ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
В мае 2023 года Арман Жудебаев был назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058315-arman-zhudebaev-pokinul-post-vitse-ministra-kultury-i-informatsii/