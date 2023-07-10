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Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта

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Арман Жудебаев
Арман Жудебаев. Фото: t.me/KZgovernment

Армана Жудебаева назначили вице-министром культуры и спорта РК, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК", – говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Параграф", Арман Жудебаев родился 17 сентября 1986 года в городе Капшагай Алматинской области.

Трудовой путь:

С 2007 по 2009 год – артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2009 по 2013 год – преподаватель, руководитель, главный дирижер студенческого оркестра национальных инструментов Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы;

С 2013 по 2018 год – главный дирижер Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы;

С 2017 по 2018 год – художественный руководитель и главный дирижер Атырауского областного Казахского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой;

С 2018 по 2023 год – ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы;

В мае 2023 года он был назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028028-arman-zhudebaev-naznachen-vitse-ministrom-kultury-i-sporta/

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