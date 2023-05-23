Арман Жудебаев получил должность главы комитета в МКС

Арман Жудебаев. Фото: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность председателя комитета культуры МКС Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

В 2009-2011 годах — преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

С 2011 по 2013 год — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2013-2018 годах — главный дирижер РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

С июня 2018 года по настоящее время являлся ректором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Ранее занимавшая этот пост Роза Карибжанова освобождена от должности согласно поданному заявлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2021771-arman-zhudebaev-poluchil-dolzhnost-glavy-komiteta-v-mks/