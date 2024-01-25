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Регистрация самолетов в Ирландии и отделение FlyArystan: в Air Astana ответили на критику компании

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Air Astana ответили депутату Аскару Садыкову, который раскритиковал компанию за то, что их самолеты зарегистрированы в Ирландии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Напомним, вчера на заседании мажилиса парламента депутат Аскар Садыков возмутился тем, что самолеты национального перевозчика Air Astana зарегистрированы не в Казахстане.

По его словам, такая позиция угрожает национальным экономическим интересам страны и "перевозчик не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране".

В запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат потребовал:

  • решить вопрос с регистрацией казахстанских воздушных судов компании Air Astana и FlyArystan в Республике Казахстан;
  • выделить FlyArystan в отдельную компанию и обязать ее установить тарифы лоукостера;
  • провести работы по выявлению оффшорных схем, используемых нацкомпаниями в Казахстане, и обязать их вернуться в налоговую юрисдикцию страны.

Представители Air Astana прокомментировали озвученные выше вопросы.

Касательно регистрации самолетов Air Astana в Ирландии

"Воздушные суда группы компаний "Air Astana" зарегистрированы в Ирландии, поскольку это обеспечивает соответствие основным этапам лицензирования, обеспечения летной годности и сертификации летного состава европейским стандартам, что является эталоном в мировой авиации.

Вместе с тем, учитывая международную обстановку и санкционные ограничения, нахождение воздушных судов в реестре западных стран позволяет получать преимущества нивелирования санкционных рисков и обеспечивает стабильность в получении своевременного технического обслуживания и запасных частей", – подчеркнули представители компании.

Отмечается, что в соответствии с законодательством РК, авиакомпании не ограничены в выборе юрисдикции для регистрации воздушного флота, и Air Astana ни в коей мере не исключает вероятность регистрации своего флота на родине в будущем.

"В последние годы этому в немалой степени способствует действенная работа Авиационной администрации и Комитета гражданской авиации Казахстана, направленная на обеспечение авиационной безопасности в соответствии с европейскими стандартами. Следование высоким стандартам безопасности – первоочередной приоритет авиаперевозчика", – говорится в сообщении.

Касательно уплаты налогов в собственной стране

Подчеркивается, что регистрация самолетов за пределами Казахстана не имеет финансовой или налоговой подоплеки. Пошлины при таможенном оформлении не зависят от места регистрации воздушных судов.

"Таким образом, утверждения о том, что европейская регистрация "угрожает национальным экономическим интересам нашей страны" и то, что "национальный перевозчик уклоняется от уплаты налогов в собственной стране", являются необоснованным. Air Astana входит в перечень крупных налогоплательщиков страны", – ответили в компании.

По данным Air Astana, в 2002 году в создание авиакомпании государство инвестировало 8,5 млн долларов США, и с тех пор организация не получала субсидий от государства.

"Развитие авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, приобретение самолетов в финансовый лизинг, строительство технического и учебного центров, приобретение летных симуляторов и другие крупные проекты реализуются полностью за счет собственных и заемных средств группы, без привлечения средств со стороны государственного бюджета.

При этом за чуть более 20 лет авиакомпания выплатила дивиденды на сумму 75 млн. долларов США и свыше 711 млн. долларов США в виде налогов, окупив инвестиции более чем в 92 раза", – добавили в пресс-службе.

Касательно выделения авиакомпании FlyArystan в отдельное юридическое лицо

Представители Air Astana добавили, что выделение авиакомпании FlyArystan в отдельное юридическое лицо находится в процессе. Также сейчас FlyArystan проходит процедуру получения собственного сертификата эксплуатанта в соответствии со стандартами регуляторных требований безопасности полетов.

"По завершении этих процессов FlyArystan станет дочерней авиакомпанией Группы "Air Astana" со 100% владением, обладающей собственной юридической регистрацией и сертификатом эксплуатанта", – подчеркнул авиаперевозчик.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana.

Добавим, авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057569-registratsiya-samoletov-v-irlandii-i-otdelenie-flyarystan-v-air-astana-otvetili-na-kritiku-kompanii/

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