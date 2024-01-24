"Зарабатывать в Казахстане, тратить в Лондоне": регистрация самолетов Air Astana в Ирландии возмутила депутата

Сегодня на заседании мажилиса депутат Аскар Садыков возмутился тем, что самолеты национального перевозчика Air Astana зарегистрированы не в Казахстане, а в Ирландии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как известно, АО "Air Astana" является национальным перевозчиком и создан с участием Фонда "Самрук-Казына". Основным активом любой авиакомпании являются воздушные суда. Воздушные суда, принадлежащие авиакомпании Air Astana, прописаны не в Казахстане, а в Ирландии.

Это означает, что Казахстан не обладает контролем за собственностью национального перевозчика. Более того, президент Air Astana Питер Фостер недавно заявил, что компания и не планирует регистрировать свои суда в Казахстане. Демпартия "Ак жол" считает, что такая позиция угрожает национальным экономическим интересам нашей страны", – заявил депутат Аскар Садыков.

Он добавил, что одной из причин регистрации самолетов в Ирландии эксперты называют налоговые преимущества.

"Однако фракция "Ак жол" считает, что национальный перевозчик не должен уклоняться от уплаты налогов в собственной стране. Иначе это похоже на реализацию совета одного известного чиновника, который рекомендовал всем "зарабатывать в Казахстане, а тратить – в Лондоне".

Указанная ситуация ставит и более широкую проблему – деоффшоризацию работы национальных компаний. Господа бизнесмены на государстве, имейте совесть и мужество платить налоги там, где зарабатываете свои миллионные зарплаты и бонусы", – добавил Садыков.

В запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат потребовал:

решить вопрос с регистрацией казахстанских воздушных судов компании Air Astana и FlyArystan в Республике Казахстан;

выделить FlyArystan в отдельную компанию и обязать ее установить тарифы лоукостера;

провести работы по выявлению оффшорных схем, используемых нацкомпаниями в Казахстане, и обязать их вернуться в налоговую юрисдикцию страны.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana и стала самостоятельным юрлицом.

Кроме того, вчера Air Astana прокомментировала ситуацию с проверкой двигателей P&W, у которых ранее выявили проблемы. Это коснулось флота семейства A320NEO.

Отмечалось, что летом в СМИ появилась информация о том, что американский двигателестроитель отзывает 1200 новейших авиационных двигателей PW1100G.

Добавим, авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).