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Токаев дал ряд поручений акиму Жамбылской области Ерболу Карашукееву

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Касым-Жомарт Токаев и Ербол Карашукеев
Касым-Жомарт Токаев и Ербол Карашукеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад акима Жамбылской области о социально-экономическом развитии региона за 2023 год.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам прошлого года наблюдается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. В частности, инвестиции в основной капитал увеличились на 17,3% и составили 517,2 млрд тенге.

Отмечается рост в сфере транспортных перевозок на 5,2%, строительства – на 18,7%, связи – на 7,2%, ввода жилья – на 4,7%.

Как сообщил Ербол Карашукеев, в 2023 году запущено 13 новых производств стоимостью 75 млрд тенге. В текущем году ожидается запуск еще 28 проектов на сумму свыше 180 млрд тенге. В целом, инвестиционный пул проектов сегодня включает 69 производств стоимостью 2,3 трлн тенге, их реализация позволит обеспечить работой 5,5 тысячи человек.

Президент был проинформирован, что субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 864,9 млрд тенге, число занятых увеличилось на 18,5%.

Касым-Жомарту Токаеву также была предоставлена информация о развитии агропромышленного комплекса области. В регионе продолжается работа по строительству и модернизации водохозяйственных объектов. В рамках программы "Ауыл аманаты" в текущем году будут дополнительно профинансированы проекты по водосберегающим технологиям и развитию рыбных хозяйств.

По словам акима, ввод 7 учреждений образования в 2023 году позволил дополнительно создать 2030 ученических мест. В этом году будет начато строительство 29 объектов образования, рассчитанных на 13380 мест, из них 12 школ – в рамках национального проекта "Комфортная школа". Кроме того, введены 19 объектов здравоохранения, включая областной онкологический диспансер в Таразе и реабилитационный центр для детей в Шуском районе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму области ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и обеспечению роста доходов жителей.

Напомним, Ербол Карашукеев был назначен на должность главы Жамбылской области 5 сентября 2023 года. За день до этого его освободили от должности министра сельского хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056840-tokaev-dal-ryad-porucheniy-akimu-zhambylskoy-oblasti-erbolu-karashukeevu/

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