Ербол Карашукеев освобожден от должности главы МСХ

Ербол Карашукеев. Фото: личный архив Ербола Карашукеева

Президент подписал указ, которым Ербол Карашукеев освобождается от должности министра сельского хозяйства, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

Указом главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Добавим, что по информации на сайте Минсельхоза, Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

С 1999 по 2001 год – консультант отдела социально-экономического анализа в Администрации президента РК.

C 2001 по 2003 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

С 2003 по 2006 год – директор финансового департамента – член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2007 год – директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК.

С января по июль 2007 года работал управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2007 по 2009 год – председатель правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

С 2010 по 2012 год – директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2012 по 2013 год – генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

С 2013 по 2016 год – заместитель председателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 год – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С января по апрель 2019 года занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С 2019 по 2021 год – председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

С апреля по июль 2021 год работал вице-министром финансов РК.

С июля 2021 года – вице-министр – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК.

С 2021 года – министр сельского хозяйства Республики Казахстан. В последний раз был переназначен на эту должность в апреле 2023-го.

Между тем сегодня, согласно указу главы государства, Айдарбек Сапаров был назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035140-erbol-karashukeev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-msh/