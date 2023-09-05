Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бывший министр Ербол Карашукеев назначен акимом Жамбылской области

Опубликовано:

Ербол Карашукеев
Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Назначен новый аким Жамбылской области. Им стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Указом главы государства Ербол Карашукеев был освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Этот пост он занимал с сентября 2021 года.

Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

За годы работы занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а также на госслужбе.

С 2001 по 2003 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2003 – 2006 годах — директор Финансового департамента – член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций". 

С 2006 по 2007 годы - директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК.

С января по июль 2007 года - управляющий директор АО "НУХ "КазАгро". 

С 2007 по 2009 годы — председатель правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2010 – 2012 годах — директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

С 2012 по 2013 годы — генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

С 2013 по 2016 годы — заместитель председателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 год — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК. 

С января по апрель 2019 года — председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года — председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

Затем был вице-министром финансов РК и вице-министром –  и. о. министра сельского хозяйства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035315-naznachen-novyy-akim-zhambylskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.