Бывший министр Ербол Карашукеев назначен акимом Жамбылской области

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Назначен новый аким Жамбылской области. Им стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Указом главы государства Ербол Карашукеев был освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Этот пост он занимал с сентября 2021 года.

Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

За годы работы занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а также на госслужбе.

С 2001 по 2003 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

В 2003 – 2006 годах — директор Финансового департамента – член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2007 годы - директор сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК.

С января по июль 2007 года - управляющий директор АО "НУХ "КазАгро".

С 2007 по 2009 годы — председатель правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2010 – 2012 годах — директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2012 по 2013 годы — генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

С 2013 по 2016 годы — заместитель председателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 год — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С января по апрель 2019 года — председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года — председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

Затем был вице-министром финансов РК и вице-министром – и. о. министра сельского хозяйства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035315-naznachen-novyy-akim-zhambylskoy-oblasti/