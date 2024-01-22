Главы трех отделов акимата в ВКО нарушили закон

Руководители трех отделов районного акимата в Восточно-Казахстанской области нарушили Конституционный закон. За это они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, руководители отделов ЖКХ, финансов и занятости акимата района Самар Восточно-Казахстанской области привлечены к административной ответственности за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре".

"Прокуратурой района Самар по результатам проведенного анализа своевременности разработки местным исполнительным органом нормативных правовых актов установлено отсутствие ряда необходимых нормативных правовых актов для реализации законных прав, свобод и интересов граждан", - пояснили в ведомстве.

По данному факту прокуратурой был внесен акт надзора. Однако ответственными руководителями трех профильных отделов не были приняты меры к устранению указанных в представлении нарушений законности. За это они были привлечены к административной ответственности по ст.664 КоАП РК в виде штрафа в размере 8 МРП каждый.

"После принятия мер административного воздействия были оперативно утверждены места размещения нестационарных торговых объектов, доработаны и направлены для согласования еще семь нормативных правовых актов", - отметили в прокуратуре ВКО.

Добавим, что согласно ст.664 КоАП РК оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере 8 МРП (29 536 тенге).

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