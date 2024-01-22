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30 лет независимости Казахстана

С "таксованием" связал Минтранс рост смертельных ДТП в Казахстане

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Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министр транспорта Марат Карабаев провел встречу с представителями автовокзалов, таксопарков и агрегаторов такси, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РК, на встрече специалисты обсудили вопросы безопасности пассажиров на междугородних, межобластных и межрайонных направлениях, а также идеи по развитию легальных пассажирских перевозок.

"Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения", - обратился к участникам встречи министр транспорта Марат Карабаев.  

На встрече было отмечено, что в Казахстане наблюдается кризис автостанций: сегодня автовокзалы работают на должном уровне лишь в трех регионах страны. Отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, содержание технической базы и т.д.

Легальные перевозчики тоже не выдерживают конкуренции с нелегалами из-за похожих причин, отмечают в Минтрансе. При этом нелегальные перевозчики не заботятся о выполнении условий законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. В совокупности это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки.

Присутствующие на встрече водители автобусов и такси напомнили еще об одном важном нюансе: нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности.

"Так, под видом обычных посылок с водителями могут передаваться запрещенные предметы и вещества, а проезд без оформления проездного билета способствует незаметному передвижению лиц, преступивших закон, и усложняет их поиск", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, водители, сотрудничающие с inDrive и "Яндекс. Такси", рассказали министру об особенностях работы агрегаторов, которые способствуют росту аварийности на дорогах.

"В частности, по их словам, одна из компаний материально стимулирует партнеров к переработке. В системе объявляются акции, по условиям которой водители могут получить хорошие бонусы за выполнение определенного количества заказов.

Так, например, есть вознаграждения за 180 и 300 поездок в неделю. Чтобы выполнить условия, в первом случае необходимо ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов без учета перерыва, а во втором - по 21-22 часа. Из-за таких поощрений и высоких размеров комиссионных удержаний водители устраивают изнуряющие гонки за доходами, что в итоге приводит к росту ДТП", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что участники встречи разговаривали почти 4 часа. Одним из главных требований стал тезис о необходимости создания равных возможностей и соблюдения требований закона всеми участниками перевозочного рынка.

По итогам обсуждений принят ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане продолжают расти цены на такси: только в октябре они были в среднем на 11% выше, чем годом ранее. А за 10 месяцев 2023 года услуги такси принесли транспортным компаниям Казахстана порядка 4,7 млрд тенге. Это на 20,7% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

А в конце года казахстанские таксисты заявили о возможном росте цен на свои услуги. По их словам, таксопарки планируют поднять цену на аренду авто, что ударит по карману водителей.

Добавим, что летом прошлого года в Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению водителей такси. Отмечается, что казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться в налоговом законодательстве. Чтобы это исправить, и был запущен проект, в рамках которого таксисты и курьеры могут выбрать налоговый режим с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056674-rost-smertelnyh-dtp-svyazan-s-rostom-obemov-nelegalnyh-perevozok-zayavil-glava-mintransporta/

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